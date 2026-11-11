Ekonomi Digital RI Tembus USD 119 Miliar pada 2026, Pengguna AI Capai 162 Juta

JawaPos.com - Ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai nilai Gross Merchandise Value (GMV) sebesar USD 119 miliar atau sekitar Rp 1.900 triliun pada 2026. Angka tersebut tumbuh 16 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan ditopang oleh perkembangan e-commerce, layanan keuangan digital, serta meningkatnya penggunaan kecerdasan buatan (AI).

Namun, besarnya jumlah pengguna AI belum sepenuhnya diikuti pemanfaatan teknologi tersebut untuk meningkatkan produktivitas bisnis. Sebagian besar masyarakat masih menggunakan AI untuk kebutuhan sehari-hari, seperti menerjemahkan teks, mencari informasi, hingga menyusun tulisan.

Temuan tersebut tercantum dalam laporan e-Conomy SEA 2026 edisi ke-11 bertajuk Building the Intelligent Economy yang dirilis Google, Temasek, dan Bain & Company.

Laporan itu mencatat Indonesia memiliki sekitar 162 juta pengguna AI aktif bulanan, menjadikannya pasar dengan basis pengguna AI terbesar di Asia Tenggara. Dari jumlah tersebut, sekitar 105 juta orang atau 54 persen dari populasi usia produktif telah menggunakan teknologi generative AI (Gen AI).

Besarnya adopsi AI juga terlihat dari meningkatnya kepercayaan masyarakat. Sekitar dua dari tiga pengguna AI mengaku semakin percaya terhadap teknologi tersebut dibandingkan setahun sebelumnya.

Sementara itu, empat dari lima pengguna menyatakan bersedia mendelegasikan transaksi digital dan keputusan pembelian kepada AI agents, dengan tetap memperhatikan batasan dan sistem pengamanan yang berlaku.

Penggunaan AI di Indonesia Masih Didominasi Konsumen Meski memiliki basis pengguna AI terbesar di kawasan, pemanfaatan teknologi tersebut di Indonesia masih didominasi kebutuhan personal.

Sekitar 80 persen penggunaan AI masih berorientasi pada konsumen dan bersifat eksploratif. Artinya, teknologi ini lebih banyak digunakan untuk membantu aktivitas sederhana dibandingkan menjalankan proses bisnis yang kompleks.

Konsumsi token AI per kapita di Indonesia juga masih berada pada tahap awal, yakni sekitar 10 persen dari tingkat konsumsi di Amerika Serikat. Sementara itu, penggunaan token di Indonesia baru mencapai sekitar 37 persen dari total konsumsi token AI di Asia Tenggara.

Kondisi tersebut menunjukkan masih terbukanya peluang bagi Indonesia untuk memperluas pemanfaatan AI, terutama di lingkungan perusahaan dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Potensi berikutnya terletak pada pergeseran penggunaan AI dari sekadar alat bantu pencarian informasi menjadi teknologi yang mampu menjalankan pekerjaan secara mandiri.

Melalui AI agents, perusahaan dapat mengotomatisasi berbagai proses operasional, mulai dari pengelolaan logistik, pemantauan inventaris, hingga penilaian kelayakan kredit atau underwriting.

Teknologi tersebut berpeluang meningkatkan efisiensi perusahaan besar sekaligus membantu UMKM mengelola kegiatan usaha dengan sumber daya yang lebih terbatas.

Country Director Google Indonesia Veronica Utami mengatakan, ekonomi digital Indonesia kini memasuki fase penting, yakni pergeseran dari perluasan jumlah pengguna menuju penciptaan nilai ekonomi yang lebih berkelanjutan.

"Ekonomi digital Indonesia telah memasuki fase penting dalam perkembangannya, dengan pergeseran fokus dari perluasan basis pengguna menuju penciptaan nilai ekonomi yang berkelanjutan serta pemanfaatan teknologi digital yang semakin nyata dalam kehidupan sehari-hari," jelas Veronica di Jakarta, Rabu (11/11).

Ia menambahkan, dengan 162 juta orang yang telah aktif menggunakan berbagai perangkat AI, Indonesia menjadi salah satu penggerak utama pemanfaatan teknologi tersebut di Asia Tenggara.

"Kedepan, prioritasnya adalah memperdalam pemanfaatan token di kalangan perusahaan dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Dengan demikian, besarnya skala adopsi AI dapat diterjemahkan menjadi peningkatan produktivitas nasional yang berkelanjutan," lanjutnya.

E-Commerce Masih jadi Penopang Utama Di luar perkembangan AI, perdagangan elektronik atau e-commerce tetap menjadi sektor terbesar dalam ekonomi digital Indonesia.

Nilai GMV e-commerce diperkirakan mencapai USD 85 miliar pada 2026, tumbuh 16 persen secara tahunan. Kemudahan pencarian produk melalui berbagai format dan perangkat turut mendukung aktivitas transaksi.

Pemanfaatan AI oleh penjual juga mulai berperan dalam meningkatkan efektivitas pemasaran dan konversi penjualan.

Sementara itu, sektor media online mencatat pertumbuhan paling cepat di Asia Tenggara. Nilainya diperkirakan mencapai USD 12 miliar pada 2026, meningkat 28 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Pertumbuhan tersebut didorong oleh meningkatnya konsumsi konten video, pengembangan iklan berbasis AI, serta munculnya kanal periklanan digital baru, termasuk commerce media.

Dengan pendapatan yang masih banyak bergantung pada iklan, perkembangan format konten dan teknologi penargetan menjadi faktor penting bagi industri media online.

Bank Digital Indonesia Paling Profitable di Asia Tenggara Sektor keuangan digital juga menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi digital nasional.

Indonesia tercatat memiliki 17 bank digital, jumlah terbanyak di Asia Tenggara. Menariknya, kelompok bank yang sepenuhnya beroperasi secara digital atau pure-play digital banks di Indonesia juga mencatat tingkat profitabilitas tertinggi di kawasan.

Keunggulan tersebut didukung kemampuan bank digital memanfaatkan ekosistem perusahaan induk untuk memperoleh nasabah dengan biaya akuisisi lebih rendah.

Selain itu, penggunaan data alternatif dari sumber internal atau first-party data membantu bank dalam menilai risiko kredit dan menjaga rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL).

Penyaluran kredit mikro serta fasilitas Buy Now, Pay Later (BNPL) turut menjadi bagian dari strategi pertumbuhan bisnis layanan keuangan digital.

Ekonomi Digital Asia Tenggara Menuju USD 1 Triliun Secara regional, ekonomi digital Asia Tenggara diperkirakan mencapai GMV USD 368 miliar pada 2026, tumbuh 17 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Nilai tersebut diproyeksikan terus meningkat hingga menyentuh US$1 triliun pada 2035.

Laporan e-Conomy SEA 2026 juga menyoroti perubahan besar dalam perkembangan teknologi kawasan. Peralihan dari era konektivitas digital dasar menuju ekonomi berbasis AI berlangsung empat kali lebih cepat dibandingkan perkembangan internet seluler.

Namun, peningkatan adopsi AI tidak otomatis menghasilkan keuntungan ekonomi apabila perusahaan belum mampu mengintegrasikannya ke dalam proses bisnis.

Partner Bain & Company Willy Chang menilai, tantangan Indonesia berikutnya bukan lagi sekadar memperbanyak pengguna AI, melainkan memastikan teknologi tersebut memberikan dampak nyata bagi dunia usaha.

"Indonesia memiliki basis pengguna GenAI terbesar di Asia Tenggara, dengan kontribusi sebesar 43 persen dari total pengguna AI di kawasan. Namun, penggunaan token di Indonesia baru mencapai sekitar 37 persen dari total penggunaan di kawasan, yang menunjukkan masih besarnya ruang untuk pertumbuhan lebih lanjut," ungkap Willy.

Menurut dia, keberhasilan penerapan AI tidak cukup diukur dari tingkat adopsinya. Perusahaan juga perlu mengubah cara kerja dan struktur organisasinya agar teknologi tersebut benar-benar terintegrasi dalam kegiatan operasional.

"Seiring dengan semakin terintegrasinya AI di berbagai sektor, perusahaan yang akan unggul adalah mereka yang mampu merancang ulang alur kerja dan organisasinya dengan mengintegrasikan AI ke dalam proses bisnis," tambahnya.

Dengan basis pengguna yang besar dan pertumbuhan transaksi digital yang terus meningkat, Indonesia memiliki peluang memperkuat posisinya sebagai salah satu pusat ekonomi digital Asia Tenggara.