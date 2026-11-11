Ekonomi Digital RI Hampir USD 100 Miliar, Pemerintah Siapkan Empat Agenda Kebijakan 

JawaPos.com - Pemerintah menetapkan empat agenda kebijakan untuk mempercepat transformasi digital nasional, mulai dari digitalisasi ekonomi dan keuangan daerah hingga pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) di sektor keuangan.

Langkah tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi digital Indonesia sekaligus meningkatkan efisiensi belanja negara dan memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengatakan, transformasi digital kini menjadi agenda lintas sektor yang perlu dipercepat. Terlebih, perkembangan teknologi digital mulai terintegrasi dengan berbagai aktivitas ekonomi, mulai dari produksi, konsumsi, hingga intermediasi keuangan.

"Digitalisasi sebagai satu faktor krusial dalam struktur perekonomian itu sudah mulai menyatu dan menopang berbagai sektor produksi, konsumsi maupun intermediasi keuangan. Tugas kita berikutnya adalah memastikan konektivitas transaksi digital," ujar Dradjad saat dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (11/11).

Dia menjelaskan, ekonomi digital Indonesia memiliki nilai hampir USD 100 miliar pada 2025. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh perkembangan perdagangan elektronik (e-commerce), layanan keuangan digital, serta meningkatnya pemanfaatan AI.

Indonesia juga tercatat sebagai negara dengan volume dan pertumbuhan transaksi video commerce tertinggi di Asia Tenggara.

Menurut Dradjad, perkembangan tersebut perlu diimbangi dengan bauran kebijakan yang komprehensif. Sebab, peningkatan penggunaan data dan pemanfaatan AI juga membawa tantangan baru yang perlu diantisipasi pemerintah.

Saat ini, fondasi digital nasional tercermin dari semakin luasnya penggunaan teknologi di masyarakat maupun pemerintahan. Sistem Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), misalnya, telah digunakan sekitar 66 juta pengguna dan menjangkau hampir 45 juta pedagang (merchant) hingga Juni 2026.

Sementara itu, hampir 95 persen atau sekitar 518 dari total 546 pemerintah daerah telah memiliki ekosistem digital. Dari sisi inklusi keuangan, indeks inklusi keuangan berdasarkan survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencapai 93,61 persen, sedangkan indeks literasi keuangan berada di level 69,57 persen.

Untuk memperkuat fondasi tersebut, pemerintah menetapkan empat agenda kebijakan utama.

Pertama, digitalisasi ekonomi dan keuangan daerah. Kebijakan ini diarahkan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi digital Indonesia, mempercepat digitalisasi keuangan daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Kedua, efisiensi belanja pemerintah. Upaya tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden dalam Sidang Paripurna DPR pada 16 Agustus 2026. Salah satunya melalui pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia (KKI) dengan fitur pembayaran daring (online payment) pada katalog elektronik atau e-katalog yang mulai diimplementasikan sejak Oktober 2026.

Pemerintah juga memperluas pemanfaatannya melalui integrasi e-katalog dengan marketplace dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ketiga, pemanfaatan AI di sektor keuangan. Pemerintah mendorong optimalisasi teknologi tersebut untuk meningkatkan nilai ekonomi, mendukung pengambilan keputusan, serta memperkuat implementasi AI di industri perbankan, termasuk bank digital.

Keempat, pengembangan talenta digital dan kerja sama global. Pemerintah berupaya menyiapkan generasi muda dan tenaga kerja yang memiliki keterampilan digital, salah satunya melalui program Digital Talent Scholarship.

Di tingkat internasional, Indonesia juga memperkuat kerja sama pengembangan AI dengan menjadi salah satu pendiri World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO). Selain itu, Indonesia aktif dalam kerja sama regional melalui ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA).

Dradjad menegaskan, percepatan transformasi digital harus diikuti dengan pemerataan manfaat bagi masyarakat. Menurut dia, kebijakan digitalisasi perlu diarahkan agar lebih tepat sasaran, efisien, dan memiliki jangkauan akses yang luas.