Ekonomi Digital RI Hampir USD 100 Miliar, Pemerintah Siapkan Empat Agenda Kebijakan 

JawaPos.com - Pemerintah menetapkan empat agenda kebijakan untuk mempercepat transformasi digital nasional, mulai dari digitalisasi ekonomi dan keuangan daerah hingga pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) di sektor keuangan.

Langkah tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi digital Indonesia sekaligus meningkatkan efisiensi belanja negara dan memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengatakan, transformasi digital kini menjadi agenda lintas sektor yang perlu dipercepat. Terlebih, perkembangan teknologi digital mulai terintegrasi dengan berbagai aktivitas ekonomi, mulai dari produksi, konsumsi, hingga intermediasi keuangan.

"Digitalisasi sebagai satu faktor krusial dalam struktur perekonomian itu sudah mulai menyatu dan menopang berbagai sektor produksi, konsumsi maupun intermediasi keuangan. Tugas kita berikutnya adalah memastikan konektivitas transaksi digital," ujar Dradjad saat dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (11/11).

Dia menjelaskan, ekonomi digital Indonesia memiliki nilai hampir USD 100 miliar pada 2025. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh perkembangan perdagangan elektronik (e-commerce), layanan keuangan digital, serta meningkatnya pemanfaatan AI.

Indonesia juga tercatat sebagai negara dengan volume dan pertumbuhan transaksi video commerce tertinggi di Asia Tenggara.

Menurut Dradjad, perkembangan tersebut perlu diimbangi dengan bauran kebijakan yang komprehensif. Sebab, peningkatan penggunaan data dan pemanfaatan AI juga membawa tantangan baru yang perlu diantisipasi pemerintah.

Saat ini, fondasi digital nasional tercermin dari semakin luasnya penggunaan teknologi di masyarakat maupun pemerintahan. Sistem Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), misalnya, telah digunakan sekitar 66 juta pengguna dan menjangkau hampir 45 juta pedagang (merchant) hingga Juni 2026.