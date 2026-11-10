Riset Kiantara Ungkap Infrastruktur TI-Keamanan Siber Lebih Siap Dibanding Pengelolaan Data-AI

JawaPos.com - Kesiapan teknologi di industri jasa keuangan Indonesia masih menunjukkan kesenjangan. Infrastruktur teknologi informasi (TI) dan keamanan siber dinilai lebih siap dibandingkan pengelolaan data dan kecerdasan artifisial (AI). Temuan tersebut tercantum dalam laporan Tech for Finance Outlook (TFO) 2027 yang dirilis Kiantara Group.

Berdasarkan survei terhadap 161 pimpinan teknologi di sektor keuangan, infrastruktur TI mencatat skor kesiapan 3,74 dari skala 5, dengan dampak bisnis 3,26. Sementara itu, keamanan siber memperoleh skor kesiapan 3,65 dan dampak 3,42.

Kondisi berbeda terlihat pada teknologi data dan AI. Keduanya sudah memberikan dampak terhadap bisnis, masing-masing dengan skor 3,25 dan 3,27. Namun, tingkat kesiapannya masih rendah, yakni 2,80 untuk data dan 2,70 untuk AI.

Laporan tersebut juga mencatat bahwa integrasi dan operasi TI memiliki tingkat kesiapan lebih tinggi dibandingkan dampak bisnis yang dirasakan. Selisih skor keduanya masing-masing mencapai 0,70 dan 0,65. Kedua aspek ini dinilai menjadi penopang aktivitas harian, termasuk jumlah pengguna, transaksi, dan keandalan layanan.

Dari sisi penerapan AI, sebanyak 71 persen responden menilai teknologi tersebut akan menjadi faktor paling berpengaruh terhadap industri keuangan pada 2027. Meski demikian, 42 persen responden juga menganggap AI terlalu dibesar-besarkan atau overhyped.

Selain itu, sebanyak 45 persen responden yang menilai AI menyebut institusinya belum siap atau sangat tidak siap mengadopsi teknologi tersebut. Hampir seluruh narasumber wawancara juga mengungkapkan bahwa peningkatan penggunaan AI diikuti kenaikan risiko keamanan siber.

Kendala adopsi teknologi ternyata tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur. Peningkatan keterampilan digital karyawan serta penguatan keamanan data dan perlindungan terhadap fraud menjadi dua kebutuhan utama yang dipilih responden, masing-masing sebesar 49 persen.

Direktur Utama Kiantara Group Rio Kiantara mengatakan, industri keuangan membutuhkan bukti berdasarkan kondisi lokal untuk menentukan investasi teknologi yang tepat sekaligus memastikan penerapannya berjalan secara bertanggung jawab.

Menurutnya, seiring dengan investasi lembaga keuangan Indonesia di bidang AI dan teknologi-teknologi baru lainnya, para pemimpin membutuhkan bukti yang didasarkan pada kondisi lokal untuk menilai di mana investasi tersebut dapat memberikan nilai tambah serta apa saja yang diperlukan untuk mengadopsinya secara bertanggung jawab.

“TFO 2027 menyatukan hasil penelitian dan dialog industri di Indonesia untuk membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Melalui Outlook Paper ini, kami bertujuan memberikan acuan bersama bagi para pemimpin sektor keuangan dalam menetapkan prioritas teknologi, memperkuat tata kelola dan mengambil keputusan investasi yang lebih terinformasi menjelang tahun 2027,” kata Rio Kiantara di Jakarta, Selasa (10/11).

Temuan tersebut diperkuat riset Kiantara pada 2026 bersama PERBANAS dan IBM terhadap 91 responden dari 35 lembaga keuangan. Hasilnya, indeks kesiapan data dan AI rata-rata baru mencapai 6,25 dari 10. Skor visi AI tercatat 7,32, sedangkan dampaknya baru mencapai 5,39. Riset itu juga menemukan hanya 4 persen lembaga keuangan yang telah menggunakan AI di seluruh fungsi dengan tata kelola formal.

Sementara itu, General Manager IBM ASEAN Catherine Lian menilai keberhasilan penerapan AI tidak hanya ditentukan oleh kecepatan adopsi, tetapi juga tata kelola yang diterapkan. Menurutnya, AI memiliki potensi untuk mengubah setiap aspek industri jasa keuangan, namun nilai jangka panjangnya tidak akan ditentukan oleh seberapa cepat teknologi ini diadopsi, melainkan oleh seberapa efektif tata kelolanya. Kepercayaan, transparansi, serta pengendalian atas data dan model AI kini menjadi sama pentingnya dengan teknologi itu sendiri.

“Di IBM, kami meyakini bahwa AI yang bertanggung jawab dan kedaulatan digital merupakan keharusan strategis bagi industri ini. Kami bekerja sama erat dengan lembaga-lembaga jasa keuangan Indonesia untuk menghadirkan praktik terbaik global dalam tata kelola AI, kepercayaan, ketahanan dan kedaulatan digital, membantu mereka menerapkan AI secara aman, memperkuat akuntabilitas, dan mengubah inovasi menjadi nilai bisnis yang berkelanjutan,” kata Catherine.