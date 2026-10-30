Literasi Keuangan Sejak Dini, Siswa SMP Dibekali Atur Uang Saku hingga Kenali Penipuan Digital

JawaPos.com - Pelajar SMP perlu memahami cara mengelola uang saku dan mengenali risiko penipuan digital. Kemampuan tersebut menjadi bekal penting agar mereka mampu mengambil keputusan keuangan secara bijak sejak dini.

Kebutuhan edukasi itu terlihat dari hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026. Indeks inklusi keuangan kalangan pelajar mencapai 92,76 persen. Namun, indeks literasinya baru 62,72 persen.

Data tersebut menunjukkan bahwa akses pelajar terhadap layanan keuangan belum sepenuhnya diikuti pemahaman yang memadai.

Mereka sudah semakin dekat dengan berbagai layanan keuangan, tetapi masih perlu dibekali pengetahuan untuk menggunakannya secara aman dan bertanggung jawab.

Materi yang perlu dipahami bukan hanya cara menabung. Pelajar juga perlu belajar membedakan kebutuhan dan keinginan, mengatur pengeluaran, serta mengenali berbagai modus penipuan dalam transaksi digital.

Persoalan tersebut menjadi salah satu materi dalam program JA SparktheDream Social Challenge 2026 yang digagas PT FWD Insurance Indonesia bersama Prestasi Junior Indonesia (PJI).

Program itu melibatkan siswa sekolah menengah pertama (SMP) untuk mengidentifikasi persoalan keuangan di lingkungan sekitar. Mereka kemudian diminta merancang solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan mempresentasikannya melalui video pendek.

Deputi Direktur Pelaksanaan Edukasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Halimatus Sa’diyah mengatakan, pelajar merupakan salah satu kelompok yang perlu mendapat perhatian dalam penguatan literasi keuangan.