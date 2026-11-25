JawaPos.com - Pemerintah berhasil menyerap dana sebesar Rp 35 triliun melalui lelang Surat Utang Negara (SUN) pada Selasa (24/11) atau setara dengan separuh dari total penawaran yang masuk sebesar Rp 70,014 triliun.

“Untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2026,” dikutip dari siaran pers Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Rabu (25/11).

Lelang yang digelar melalui sistem Bank Indonesia (BI) tersebut menawarkan sembilan seri SUN, yakni SPN01261226, SPN03270224, SPN12271111, FR0110, FR0111, FR0112, FR0113, FR0102, dan FR0105.

Dari total penawaran yang masuk, seri FR0110 mencatatkan minat investor terbesar dengan nilai Rp 25,2395 triliun. Disusul FR0111 sebesar Rp 14,5015 triliun, SPN01261226 sebesar Rp 9,412 triliun, dan SPN03270224 sebesar Rp 8,8013 triliun.

Sementara itu, penawaran pada seri lainnya masing-masing tercatat sebesar Rp 6,9392 triliun untuk SPN12271111, Rp 2,635 triliun untuk FR0112, Rp 1,134 triliun untuk FR0113, Rp 802,5 miliar untuk FR0102, dan Rp 549 miliar untuk FR0105.

Dari sembilan seri yang ditawarkan, pemerintah menetapkan jumlah nominal yang didapatkan sebesar Rp 35 triliun. Seri FR0110 menjadi kontributor terbesar dengan nilai penyerapan mencapai Rp 15 triliun.

Selanjutnya, pemerintah mendapatkan Rp 9,25 triliun dari seri FR0111 dan Rp 6,35 triliun dari seri SPN12271111. Adapun seri FR0112 dimenangkan sebesar Rp 1,75 triliun.

Sementara itu, masing-masing seri SPN01261226 dan SPN03270224 mendapatkan sebesar Rp 1 triliun. Untuk seri FR0113, FR0102, dan FR0105, pemerintah menyerap dana masing-masing sebesar Rp 300 miliar, Rp 100 miliar, dan Rp 250 miliar.

Dari sisi imbal hasil, yield rata-rata tertimbang yang didapatkan untuk seri SUN bertenor pendek berada di level 6,18 persen hingga 6,8 persen. Sementara itu, yield untuk seri berbunga tetap atau fixed rate (FR) berada di kisaran 7,54 persen hingga 7,77 persen.

Yield tertinggi tercatat pada seri FR0113 sebesar 7,76895 persen, sedangkan yang terendah berasal dari seri SPN01261226 sebesar 6,18 persen.

Adapun tingkat kupon seri FR berkisar antara 6,875 persen hingga 7,375 persen. Seri FR0113 memiliki kupon 7,375 persen, sedangkan FR0102 dan FR0105 masing-masing menawarkan kupon 6,875 persen.