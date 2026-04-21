Jadwal Pekan 34 Liga Inggris: Perebutan Tempat Pertama

JawaPos.com–Pekan 34 Liga Inggris dijadwalkan akan berlangsung pada tengah pekan ini hingga awal pekan mendatang dan menjadi perebutan tempat pertama bagi Arsenal dan Manchester City.

Manchester City akan melakoni pekan 34 Liga Inggris terlebih dahulu dengan bertandang ke markas Burnley di Stadion Turf Moor, Burnley, Kamis (23/4) pukul 02.00 WIB, demikian catatan Premier League dilansir dari Antara.

Manchester City memiliki peluang untuk mengkudeta Arsenal di peringkat pertama seandainya berhasil meraih kemenangan ketika menghadapi Burnley. Di sisi lain, Burnley pun dituntut untuk mendapatkan poin pada pertandingan ini untuk bisa menjaga asa mereka bertahan di Premier League musim depan.

Sementara itu, Arsenal dijadwalkan akan menghadapi Newcastle pada pekan 34 Liga Inggris di Stadion Emirates, London, Sabtu (25/4) pukul 23.30 WIB. Arsenal yang kini berada di peringkat pertama tentu ingin mempertahankan posisi mereka dan kemenangan menjadi hal yang wajib untuk didapatkan ketika menghadapi Newcastle.

Seandainya Arsenal gagal mendapatkan poin penuh, kesempatan mereka untuk meraih gelar Liga Inggris musim ini akan semakin berat. Sebab, Manchester City memiliki satu pertandingan lebih banyak untuk dimainkan.

Selain itu, ada juga pertandingan di papan bawah yang mempertemukan Tottenham menghadapi Wolves pada pekan 34 Liga Inggris di Stadion Molineux, Wolverhampton, Sabtu (25/4) pukul 21.00 WIB. Tottenham diwajibkan meraih untuk bisa menjaga asa bertahan di Premier League, sedangkan kekalahan akan membuat Wolves dipastikan terdegradasi.

Jadwal lengkap pekan 34 Liga Inggris Rabu (22/4)

Brighton vs Chelsea 02.00 WIB