Jadwal Pekan 34 Liga Inggris: Perebutan Tempat Pertama

Ilustrasi jadwal pekan 34 Liga Inggris. (X/premierleague)
JawaPos.com–Pekan 34 Liga Inggris dijadwalkan akan berlangsung pada tengah pekan ini hingga awal pekan mendatang dan menjadi perebutan tempat pertama bagi Arsenal dan Manchester City.
Manchester City akan melakoni pekan 34 Liga Inggris terlebih dahulu dengan bertandang ke markas Burnley di Stadion Turf Moor, Burnley, Kamis (23/4) pukul 02.00 WIB, demikian catatan Premier League dilansir dari Antara.
Manchester City memiliki peluang untuk mengkudeta Arsenal di peringkat pertama seandainya berhasil meraih kemenangan ketika menghadapi Burnley. Di sisi lain, Burnley pun dituntut untuk mendapatkan poin pada pertandingan ini untuk bisa menjaga asa mereka bertahan di Premier League musim depan.
Sementara itu, Arsenal dijadwalkan akan menghadapi Newcastle pada pekan 34 Liga Inggris di Stadion Emirates, London, Sabtu (25/4) pukul 23.30 WIB. Arsenal yang kini berada di peringkat pertama tentu ingin mempertahankan posisi mereka dan kemenangan menjadi hal yang wajib untuk didapatkan ketika menghadapi Newcastle.
Seandainya Arsenal gagal mendapatkan poin penuh, kesempatan mereka untuk meraih gelar Liga Inggris musim ini akan semakin berat. Sebab, Manchester City memiliki satu pertandingan lebih banyak untuk dimainkan.
Selain itu, ada juga pertandingan di papan bawah yang mempertemukan Tottenham menghadapi Wolves pada pekan 34 Liga Inggris di Stadion Molineux, Wolverhampton, Sabtu (25/4) pukul 21.00 WIB. Tottenham diwajibkan meraih untuk bisa menjaga asa bertahan di Premier League, sedangkan kekalahan akan membuat Wolves dipastikan terdegradasi.
Rabu (22/4)
Brighton vs Chelsea 02.00 WIB
Kamis (23/4)
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!
Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik
Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat
Kecewa Berat! Francisco Rivera Ungkap Kondisi Ruang Ganti Persebaya Surabaya Usai Kalah dari Madura United
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan
Kick-off Sempat Dimajukan! Ini Jadwal Resmi Persib Bandung vs Arema FC di GBLA
Tak Ada Timnas Indonesia U-17! Klasemen Runner-up Terbaik Piala AFF U-17 2026 Usai Thailand Dikalahkan Laos
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian