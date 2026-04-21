Fadly Alberto Minta Maaf! Menyesal Menendang Rakha Nurkholis

JawaPos.com–Permintaan maaf diungkapkan Fadly Alberto setelah insiden kekerasan di laga Bhayangkara FC U-20 melawan Dewa United U-20. Laga tersebut dimainkan di Stadion Citarum, Semarang, Minggu (19/4).

Melalui sosial media, Fadly Alberto meminta maaf dan menyesal atas tindakannya di laga melawan Dewa United U-20. Secara khusus, dia memohon maaf kepada Rakha Nurkholis atas perbuatannya di laga tersebut.

”Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadly Alberto Hengga pemain Bhayangkara Presisi Lampung FC U-20. Dengan sadar saya memohon maaf dan menyesal atas perbuatan bodoh saya saat pertandingan melawan Dewa United Banten FC U-20. Secara khusus saya meminta maaf kepada Rakha Nurkholis dan tim Dewa United Banten FC U-20 atas perbuatan bodoh saya menendang Rakha Nurkholis,” kata Fadly Alberto di Instagram, Selasa (21/4).

Pemain 17 tahun tersebut meminta maaf kepada Bhayangkara FC U-20. Alberto menyadari bahwa perbuatannya merugikan tim yang dibelanya.

”Dan untuk tim Bhayangkara Presisi Lampung FC, saya meminta maaf kepada pimpinan dan manajemen dan seluruh jajaran pelatih dan rekan setim karena telah merugikan tim,” lanjut permintaan maaf Alberto.

Sebagai pemain Timnas Indonesia U-20, Alberto juga menyampaikan permohonan maaf. Dia juga merasa bersalah kepada masyarakat Indonesia karena telah membuat kegaduhan.

”Dan untuk Timnas Indonesia saya meminta maaf karena perbuatan saya mencoreng nama baik Timnas Indonesia. Kepada masyarakat Indonesia saya meminta maaf karena kegaduhan akibat tindakan saya,” ujar pemain kelahiran Timika, Papua, tersebut.

Dari tindakannya yang melakukan tendangan kepada Rakha Nurkholis, Alberto akan belajar untuk bisa menahan emosi. Pemain yang mencetak gol di Piala Dunia U-17 tersebut sudah siap dengan hukuman yang bakal diterima.