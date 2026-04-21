Bhayangkara FC U-20 Buka Suara! Sesalkan Insiden Kekerasan Melawan Dewa United U-20

JawaPos.com–Bhayangkara FC U-20 memberikan pernyataan resmi setelah insiden kekerasan yang terjadi di laga melawan Dewa United U-20. Laga tersebut dimainkan di Stadion Citarum, Semarang, Minggu (19/4).

Melalui sosial media, Bhayangkara FC U-20 menyesalkan insiden kekerasan yang terjadi saat melawan Dewa United U-20. Pihak klub merasa ada keputusan wasit yang tidak bisa diterima dan membuat pertandingan menjadi tegang.

”Kami menyesalkan Insiden yang terjadi pada pertandingan EPA Super League U-20 antara Bhayangkara Presisi Lampung FC U-20 dan Dewa United Banten FC U-20. Pertandingan yang berlangsung kompetitif berubah menjadi tidak kondusif akibat sejumlah keputusan dan situasi di lapangan yang memicu ketegangan antar pemain,” tulis Bhayangkara FC di akun Instagram @bhayangkarafc_youth, Senin (20/4).

Bhayangkara FC U- 20 sangat mengecam keras segala bentuk kekerasan dan tindakan rasis dalam pertandingan melawan Dewa United U-20. Bagi para pemain yang terlibat, mereka akan melakukan evaluasi internal.

”Sebagai bagian dari komitmen kami, Bhayangkara Presisi Lampung FC Youth sangat mengedepankan pembinaan pemain muda tidak hanya dari sisi teknik, tetapi juga dalam hal sikap (attitude) dan pembentukan karakter. Nilai disiplin, respek, dan sportivitas menjadi fondasi utama dalam setiap proses pembinaan yang kami jalankan,” ujar Bhayangkara FC U-20.

”Kami menegaskan bahwa Bhayangkara Presisi Lampung FC Youth tidak mentolerir segala bentuk kekerasan dalam pertandingan. Di sisi lain, kami juga mengecam keras segala bentuk provokasi dan tindakan rasis yang terjadi dalam insiden tersebut,” lanjut Bhayangkara FC U-20.

”Terkait keterlibatan beberapa pemain, kami memahami bahwa situasi di lapangan sangat emosional. Namun demikian, kami tetap melakukan evaluasi internal dan tidak membenarkan reaksi berlebihan dalam bentuk apa pun,” jelas Bhayangkara FC U-20.

Selain itu, Bhayangkara FC U-20 juga akan melakukan proses disiplin internal. Saat ini, pihak klub sedang mengumpulkan bukti kepada pihak berwenang untuk ditindaklanjuti.