Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Antonius Oskarianto Adur
21 April 2026, 12.49 WIB

Bhayangkara FC U-20 Buka Suara! Sesalkan Insiden Kekerasan Melawan Dewa United U-20

Pernyataan resmi Bhayangkara FC U-20 setelah insiden kekerasan melawan Dewa United U-20. (Dok. Bhayangkara FC)

JawaPos.com–Bhayangkara FC U-20 memberikan pernyataan resmi setelah insiden kekerasan yang terjadi di laga melawan Dewa United U-20. Laga tersebut dimainkan di Stadion Citarum, Semarang, Minggu (19/4).

Melalui sosial media, Bhayangkara FC U-20 menyesalkan insiden kekerasan yang terjadi saat melawan Dewa United U-20. Pihak klub merasa ada keputusan wasit yang tidak bisa diterima dan membuat pertandingan menjadi tegang.

”Kami menyesalkan Insiden yang terjadi pada pertandingan EPA Super League U-20 antara Bhayangkara Presisi Lampung FC U-20 dan Dewa United Banten FC U-20. Pertandingan yang berlangsung kompetitif berubah menjadi tidak kondusif akibat sejumlah keputusan dan situasi di lapangan yang memicu ketegangan antar pemain,” tulis Bhayangkara FC di akun Instagram @bhayangkarafc_youth, Senin (20/4).

Bhayangkara FC U- 20 sangat mengecam keras segala bentuk kekerasan dan tindakan rasis dalam pertandingan melawan Dewa United U-20. Bagi para pemain yang terlibat, mereka akan melakukan evaluasi internal.

”Sebagai bagian dari komitmen kami, Bhayangkara Presisi Lampung FC Youth sangat mengedepankan pembinaan pemain muda tidak hanya dari sisi teknik, tetapi juga dalam hal sikap (attitude) dan pembentukan karakter. Nilai disiplin, respek, dan sportivitas menjadi fondasi utama dalam setiap proses pembinaan yang kami jalankan,” ujar Bhayangkara FC U-20.

”Kami menegaskan bahwa Bhayangkara Presisi Lampung FC Youth tidak mentolerir segala bentuk kekerasan dalam pertandingan. Di sisi lain, kami juga mengecam keras segala bentuk provokasi dan tindakan rasis yang terjadi dalam insiden tersebut,” lanjut Bhayangkara FC U-20.

”Terkait keterlibatan beberapa pemain, kami memahami bahwa situasi di lapangan sangat emosional. Namun demikian, kami tetap melakukan evaluasi internal dan tidak membenarkan reaksi berlebihan dalam bentuk apa pun,” jelas Bhayangkara FC U-20.

Selain itu, Bhayangkara FC U-20 juga akan melakukan proses disiplin internal. Saat ini, pihak klub sedang mengumpulkan bukti kepada pihak berwenang untuk ditindaklanjuti.

”Sebagai bentuk tanggung jawab, Bhayangkara Presisi Lampung FC Youth akan mengambil langkah tegas melalui proses disiplin Internal sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta memastikan pembinaan lanjutan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang,” tulis Bhayangkara FC U-20.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Salah Satunya Fadly Alberto! Simak Profil 3 Pemain Bhayangkara FC U-20 yang Lakukan Kekerasan di Laga Lawan Dewa United U-20 - Image
Sepak Bola Indonesia

Salah Satunya Fadly Alberto! Simak Profil 3 Pemain Bhayangkara FC U-20 yang Lakukan Kekerasan di Laga Lawan Dewa United U-20

21 April 2026, 03.33 WIB

Kisruh Tendangan Kungfu di EPA U-20, Komentar Sekjen PSSI Bisa Bikin Nangis Pelakunya - Image
Sepak Bola Indonesia

Kisruh Tendangan Kungfu di EPA U-20, Komentar Sekjen PSSI Bisa Bikin Nangis Pelakunya

21 April 2026, 02.03 WIB

Pelatih Timnas Indonesia U-20 Nova Arianto Sebut Ada Sanksi Pemain Timnas Terlibat Keributan di EPA U-20 - Image
Sepak Bola Indonesia

Pelatih Timnas Indonesia U-20 Nova Arianto Sebut Ada Sanksi Pemain Timnas Terlibat Keributan di EPA U-20

21 April 2026, 00.40 WIB

Terpopuler

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK - Image
1

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK

2

Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!

3

Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik

4

Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat

5

Kecewa Berat! Francisco Rivera Ungkap Kondisi Ruang Ganti Persebaya Surabaya Usai Kalah dari Madura United

6

20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah

7

Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan

8

Kick-off Sempat Dimajukan! Ini Jadwal Resmi Persib Bandung vs Arema FC di GBLA

9

Tak Ada Timnas Indonesia U-17! Klasemen Runner-up Terbaik Piala AFF U-17 2026 Usai Thailand Dikalahkan Laos

10

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore