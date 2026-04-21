Tata Kelola Sawit Disorot, Persoalan Dinilai Tidak Sebatas Pengambilalihan Lahan

Ketua Umum PP GEKIRA, Nikson Silalahi bersama Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara Mohammad Abdul Ghani. (Istimewa)
JawaPos.com — Pengurus Pusat Gerakan Kristiani Indonesia Raya (PP GEKIRA) menyatakan mendukung kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dia pun menyoroti tata kelola perkebunan kelapa sawit.
Hal itu disampaikan GEKIRA saat melakukan audiensi dengan jajaran direksi PT Agrinas Palma Nusantara di Kantor Pusat Agrinas, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (20/4). Pertemuan tersebut membahas peluang kerja sama sekaligus sejumlah masukan terkait pengelolaan sektor perkebunan sawit.
“Penyampaian masukan-masukan ini adalah komitmen nyata GEKIRA mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” ujar Ketua Umum PP GEKIRA, Nikson Silalahi.
GEKIRA menyoroti sejumlah catatan terkait tata kelola kerja sama operasional (KSO) di sektor sawit. Dia berpendapat bahwa persoalan sawit tidak sebatas pengambilalihan lahan, melainkan perlu perbaikan aspek tata kelola.
“Permasalahan KSO sawit oleh PT Agrinas Palma Nusantara tidak hanya pada soal pengambilalihan kebun, tetapi juga menyangkut tata kelola,” jelasnya.
GEKIRA menilai penguatan tata kelola menjadi penting untuk memastikan optimalisasi peran perusahaan sebagai pengelola lahan sitaan negara, sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan negara.
GEKIRA menyatakan membuka peluang kerja sama memperkuat sinergi antara organisasi masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah. Dengan begitu, pengelolaan kelapa sawit semakin baik.
Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara Mohammad Abdul Ghani menyambut baik masukan dari GEKIRA. Agrinas menyatakan sedang melakukan penguatan tata kelola sawit.
"Saat ini kami sedang bekerja keras untuk meningkatkan kinerja Agrinas dan masukan dari GEKIRA tentu sangat kami hargai dan kami sampaikan terima kasih” tandasnya.
