Manchester City Menang 2-1 atas Arsenal, The Citizens Pangkas Jarak

JawaPos.com–Manchester City meraih kemenangan krusial 2-1 atas Arsenal pada laga pekan ke-33 Liga Inggris 2025/26 di Etihad Stadium pada Minggu (19/4). Rayan Cherki membuat tuan rumah unggul lebih dulu sebelum disamakan Kai Havertz. City mengamankan tiga poin berkat gol Erling Haaland.

Dengan hasil ini, City duduk di urutan dua klasemen sementara dengan 68 poin dari 32 laga, tertinggal tiga poin dari Arsenal yang sudah main 33 kali, demikian yang dilansir laman resmi Liga Premier Inggris seperti dikutip dari Antara.

Hasil ini juga membuat persaingan gelar juara semakin memanas di akhir-akhir kompetisi. The Citizens membuka keunggulan pada menit ke-16 melalui aksi individu Rayan Cherki. Gelandang muda tersebut melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti, melewati sejumlah pemain Arsenal, sebelum melepaskan tembakan kaki kiri yang tak mampu dihentikan David Raya.

Namun, keunggulan City hanya bertahan dua menit. Arsenal menyamakan kedudukan pada menit ke-18 lewat Kai Havertz setelah memanfaatkan blunder kiper Gianluigi Donnarumma. Sepakan Donnarumma yang berusaha menghalau bola justru mengenai Havertz dan berbuah gol penyeimbang. Skor menjadi 1-1.

Menjelang akhir babak pertama, Arsenal hampir berbalik unggul. Havertz kembali mendapatkan peluang emas di depan gawang. Tapi upayanya berhasil digagalkan bek City, Cristhian Mosquera.

Memasuki babak kedua, Arsenal tampil lebih agresif dan sempat menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Havertz nyaris mencetak gol saat berhadapan satu lawan satu dengan Donnarumma, tetapi kiper asal Italia mampu melakukan penyelamatan gemilang. Sepakan Eberechi Eze juga sempat mengancam, meski belum membuahkan hasil.

Di tengah tekanan Arsenal, City justru mampu mencetak gol kemenangan pada menit ke-65. Haaland mencatatkan namanya di papan skor setelah menyambar bola hasil umpan tarik Nico O’Reilly fan membawa tuan rumah kembali unggul 2-1.

Pada sisa waktu pertandingan, Arsenal terus menekan, termasuk melalui situasi bola mati. Salah satu peluang terbaik kembali hadir lewat sundulan Havertz, tetapi Donnarumma tampil sigap untuk menggagalkan peluang tersebut.