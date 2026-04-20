Dea Agustin Adrianingtyas
20 April 2026, 14.00 WIB

Ramalan Zodiak Cancer 20 April 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Cancer (Freepik)

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Cancer berisiko mengalami konflik dengan teman atau rekan kerja. Bagaimanapun, Cancer harus tenang dan tetap terkendali untuk menghindari situasi tersebut. Cancer harus berusaha untuk bersikap lembut dan tidak boleh membiarkan seseorang menindas dan memanfaatkan.

Oleh karena itu, respons Cancer terhadap konflik adalah hal terpenting yang perlu difokuskan hari ini. Cara terbaik untuk mengatasi situasi ini adalah dengan mendekati setiap keadaan dengan kedewasaan dan ketenangan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Cancer pada Senin, 20 April 2026.

Cancer (21 Juni – 22 Juli)

Zodiak Cancer akan bertemu seseorang yang istimewa berkat waktu yang dihabiskan untuk merawat diri sendiri. Terkait karier, Cancer akan menerima kabar baik mengenai izin untuk bekerja di luar negeri.

Sementara itu, pastikan banyak beristirahat dan minum air putih untuk mengatasi nyeri dada atau sakit tenggorokan. Terkait keuangan, Cancer perlu menggunakan pengalaman sebelumnya untuk membuat keputusan keuangan yang cerdas.

Cinta Cancer

Hari ini, kemungkinan besar Cancer akan bertemu seseorang yang baru. Cancer akan berhasil menarik perhatian banyak orang berkat waktu yang dihabiskan untuk merawat diri sendiri. Namun, jangan sampai terbawa suasana, karena kecantikan batin adalah yang terpenting.

Karier Cancer

Jika telah menunggu kabar tentang izin bekerja di luar negeri, kemungkinan besar hari ini Cancer akan menerima kabar baik. Ini jelas merupakan awal dari sesuatu yang baik untuk karier Cancer. Manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya.

