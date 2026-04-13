Simak 7 Perilaku Orang Tua yang Mendidik Anak-Anaknya untuk Sukses dan Bahagia Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

Ilustrasi orang tua dan anaknya. (Pexels/Gustavo Fring)

JawaPos.com - Menjadi orang tua adalah salah satu tanggung jawab terbesar dalam hidup.

Setiap orang tua pasti ingin anak-anaknya tumbuh menjadi individu yang sukses dan bahagia.

Namun, membesarkan anak dengan pola asuh yang benar bukanlah hal yang mudah.

Banyak penelitian dalam psikologi menunjukkan bahwa perilaku orang tua sangat memengaruhi perkembangan emosional, sosial, dan akademik anak.



Orang tua yang mampu menanamkan nilai-nilai positif dalam kehidupan anak-anak mereka biasanya memiliki pola asuh tertentu yang terbukti efektif.

Dilansir dari Small Biz Technology, terdapat tujuh perilaku yang sering dimiliki oleh orang tua yang berhasil membesarkan anak-anak yang sukses dan bahagia:



1. Mereka Memberikan Kasih Sayang Tanpa Syarat



Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh kasih sayang cenderung memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi dan lebih bahagia dalam hidupnya.

Orang tua yang baik memahami bahwa kasih sayang tidak boleh bersyarat—artinya, mereka mencintai anak-anak mereka apa adanya, bukan karena pencapaian atau perilaku tertentu.



Memberikan pelukan, kata-kata dukungan, dan perhatian yang tulus adalah hal kecil yang memiliki dampak besar terhadap perkembangan anak.

Ketika anak merasa dicintai tanpa syarat, mereka lebih mungkin untuk mengeksplorasi dunia dengan percaya diri dan menghadapi tantangan dengan sikap positif.



2. Mereka Mengajarkan Kemandirian Sejak Dini



Orang tua yang sukses tidak selalu ikut campur dalam setiap aspek kehidupan anak.

Mereka justru mendorong anak-anak mereka untuk menjadi mandiri sejak dini.



Misalnya, mereka mengajarkan anak untuk mengambil keputusan sendiri, menyelesaikan tugas tanpa bantuan berlebihan, dan bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Dengan cara ini, anak-anak belajar keterampilan hidup yang penting, seperti mengelola waktu, mengatasi masalah, dan bekerja keras untuk mencapai tujuan mereka.



3. Mereka Memberikan Contoh yang Baik



Anak-anak adalah peniru ulung.

Mereka lebih banyak belajar dari apa yang mereka lihat dibandingkan dengan apa yang mereka dengar.

Oleh karena itu, orang tua yang ingin anak-anaknya sukses dan bahagia harus menunjukkan perilaku yang ingin mereka tanamkan.



Jika orang tua ingin anaknya jujur, mereka harus menunjukkan kejujuran.

Jika ingin anaknya disiplin, mereka juga harus disiplin.

Konsistensi antara perkataan dan tindakan sangat penting dalam mendidik anak-anak dengan nilai-nilai yang kuat.



4. Mereka Menghargai Usaha, Bukan Hanya Hasil



Banyak orang tua terlalu fokus pada hasil, seperti nilai bagus atau prestasi akademik, tanpa memperhatikan usaha yang telah dilakukan anak.

Padahal, penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang diajarkan untuk menghargai usaha lebih cenderung memiliki pola pikir berkembang (growth mindset).



Orang tua yang mendidik anak-anak mereka untuk sukses akan lebih banyak memuji usaha dan ketekunan daripada sekadar hasil akhir.

Dengan begitu, anak akan belajar bahwa kegagalan bukanlah sesuatu yang buruk, melainkan kesempatan untuk belajar dan berkembang.



5. Mereka Mengajarkan Empati dan Kebaikan



Kesuksesan bukan hanya soal pencapaian akademik atau karier, tetapi juga bagaimana seseorang berinteraksi dengan orang lain.

Orang tua yang bijak mengajarkan anak-anak mereka untuk peduli pada perasaan dan kebutuhan orang lain.



Mereka melakukan ini dengan menunjukkan empati dalam kehidupan sehari-hari, seperti mendengarkan dengan penuh perhatian, membantu orang lain tanpa pamrih, dan berbicara dengan lembut.

Anak-anak yang tumbuh dengan nilai-nilai empati cenderung lebih bahagia dalam hubungan sosial mereka dan lebih sukses dalam kehidupan profesional.



6. Mereka Tidak Takut Menetapkan Batasan



Banyak orang tua mengira bahwa membiarkan anak melakukan apa pun yang mereka inginkan adalah tanda kasih sayang.

Namun, psikologi menunjukkan bahwa anak-anak justru merasa lebih aman dan berkembang lebih baik ketika ada batasan yang jelas.



Orang tua yang sukses menetapkan aturan dengan cara yang penuh kasih dan masuk akal.

Mereka menjelaskan alasan di balik aturan tersebut, sehingga anak-anak memahami mengapa batasan itu penting.

Dengan adanya batasan yang sehat, anak belajar disiplin, tanggung jawab, dan mengelola emosi mereka dengan baik.



7. Mereka Menghabiskan Waktu Berkualitas dengan Anak



Di dunia yang semakin sibuk, banyak orang tua merasa cukup dengan memberikan fasilitas terbaik bagi anak-anak mereka.

Padahal, yang lebih berharga bagi anak adalah kehadiran dan perhatian orang tua.



Orang tua yang ingin anak-anaknya bahagia dan sukses meluangkan waktu untuk benar-benar hadir dalam kehidupan anak.

Mereka membaca buku bersama, berbincang tentang kehidupan, bermain, atau sekadar mendengarkan cerita anak dengan penuh perhatian.

Waktu berkualitas ini membangun ikatan emosional yang kuat dan memberikan anak rasa aman serta kepercayaan diri.



Kesimpulan



Tidak ada panduan pasti untuk menjadi orang tua yang sempurna, tetapi ada pola perilaku yang terbukti membantu anak tumbuh menjadi individu yang sukses dan bahagia.