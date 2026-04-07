8 Tempat Lontong Kupang Kuliner Mantul di Surabaya dengan Sambal Petis Paling Mantap

JawaPos.com – Lontong kupang adalah salah satu kuliner paling khas dan ikonik di Surabaya yang hadir dengan perpaduan kupang putih, kuah petis, lontong, dan lentho yang gurih.

Dari warung sederhana pinggir jalan hingga kedai yang sudah berdiri sejak era 1980-an, lontong kupang Surabaya selalu punya daya tarik tersendiri sebagai kuliner yang wajib dicoba.

Setiap kedai punya keistimewaan masing-masing, mulai dari taburan kupang yang melimpah, aroma daun pisang yang khas, hingga sate kerang sebagai pelengkap wajib.

Dilansir dari laman Nagan Tour dan Lapis Pahlawan pada Selasa (6/4), berikut delapan rekomendasi tempat kuliner lontong kupang di Surabaya.

1. Lontong kupang Bu Wito

Warung yang sudah berdiri sejak era 1980-an ini menjadi salah satu pelopor kedai lontong kupang di kawasan Tenggilis Mejoyo.

Meski tampilannya masih sangat sederhana, warung ini selalu dipenuhi pembeli dan antriannya bisa sangat panjang terutama saat akhir pekan.

Selain lontong kupang, sate kerang di warung ini juga sangat terkenal karena rasanya yang gurih dan sama sekali tidak berbau anyir.

Warung ini bisa dikunjungi di Jl. Raya Tenggilis No. 128, Tenggilis Mejoyo, setiap hari mulai pukul 10.00 hingga 16.00, dengan harga Rp18.000 per porsi.