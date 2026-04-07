4 Zodiak Membutuhkan Persiapan Ekstra Saat Diajak Kencan,Ingin Tampil Sempurna untuk Sosok Spesial

Ilustrasi sepasang kekasih/freepik
JawaPos.com- Beberapa zodiak selalu siap untuk berpetualang. Anda bisa menelpon mereka kapan saja.
Namun, ada juga zodiak yang menganggap rencana dadakan terlalu merepotkan atau bahkan tidak sopan.
Mengutip informasi dari laman collective.world, berikut empat zodiak yang perlu waktu ekstra saat diajak kencan atau hangout.
Taurus
Taurus tidak akan langsung setuju dengan ajakan mendadak. Mereka ingin mempersiapkan diri secara mental dan fisik. Taurus bukanlah tipe orang yang terlalu senang saat anda tiba-tiba mengajak mereka. Hal-hal mendadak justru membuat tarus kewalahan dan cemas.
Virgo
Virgo suka merencanakan kencan dari awal. Tidak hanya berlaku untuk mempersiapkan jadwal secara matang, melainkan untuk mengatur keseharian mereka. Seperti yang anda tahu, kehidupan virgo sangat sibuk dan penuh aktivitas.
Scorpio
Scorpio lebih suka jika pasangan mereka merencanakan kencan dari awal. Mereka ingin merasa waktunya dihargai. Jika anda memberi ajakan mendadak, scorpio bisa merasa seperti cadangan, bukan karena anda benar-benar ingin bertemu.
Capricorn
Capricorn terlalu sibuk untuk menerima rencana dadakan. Jadwal mereka biasanya sudah padat, sehingga capricorn butuh anda untuk mengabari dari awal, supaya bisa mengatur ulang jadwal. Mungkin sekali anda bisa beruntung dengan ajakan mendadak, namun sebagian besar waktu, capricorn butuh anda menghargai kesibukan dan waktu mereka.

