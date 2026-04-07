Antonius Oskarianto Adur
07 April 2026, 13.03 WIB

Julio Cesar Senang Bisa Main Lagi bersama Persib Bandung, tapi Absen Lawan Bali United

Julio Cesar kembali bermain bersama Persib Bandung. (Dok. Julio Cesar) - Image

Julio Cesar kembali bermain bersama Persib Bandung. (Dok. Julio Cesar)

JawaPos.com–Julio Cesar senang bisa kembali bermain di laga kemenangan Persib Bandung melawan Semen Padang di pekan ke-26 Super League. Laga yang berakhir dengan skor 2-0 tersebut dimainkan di Stadion H. Agus Salim, Minggu (5/4).

Setelah membawa Persib meraih kemenangan, Julio Cesar mengungkapkan perasaan bahagianya. Dia senang bisa kembali bermain setelah absen sejak Februari karena cedera hamstring.

Pemain asal Brasil tersebut juga mengungkapkan tekadnya bersama Persib. Julio Cesar sangat ingin tampil maksimal hingga akhir musim nanti.

”Setelah tepat dua bulan saya bisa kembali dan membantu mengamankan kemenangan lain tanpa mengakui gol. Saya senang dan termotivasi untuk sisa 8 final,” tulis Julio Cesar di Instagram.

Bojan Hodak memainkan Julio Cesar untuk berduet dengan Federico Barba di lini belakang. Duet tersebut terbukti tangguh karena gawang Persib berhasil tidak kebobolan.

Performa Julio Cesar juga sangat baik meski baru kembali dari cedera hamstring. Melihat statistik pertandingan yang dilansir I League, pemain 31 tahun tersebut melakukan enam intersep dan lima clearance.

Meski bermain apik, Julio Cesar harus kembali absen di laga selanjutnya melawan Bali United. Sebab, dia sudah mendapatkan empat kartu kuning dan menerima hukuman akumulasi kartu.

Namun di laga melawan Bali United, Persib sudah kembali diperkuat Patricio Matricardi yang absen karena akumulasi kartu. Itu berarti, lini belakang Persib akan tetap tangguh saat menghadapi tim asuhan Johnny Jansen pada 12 April.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
