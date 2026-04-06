Chicken Katsu Egg Mayo: Perpaduan Crispy dan Creamy yang Simpel Dibuat di Rumah

Potret chicken katsu egg mayo crispy dan creamy dengan bahan mudah. (Sumber: instagram.com/@jennidish)

JawaPos.com - Olahan ayam selalu menjadi favorit banyak orang karena fleksibel dan mudah dikreasikan. Salah satu menu yang sedang banyak diminati adalah chicken katsu egg mayo, yaitu kombinasi ayam goreng tepung yang renyah dengan topping telur creamy yang gurih.

Menu ini cocok disajikan sebagai lauk utama, bekal, hingga ide jualan karena rasanya yang familiar namun tetap menarik. Chicken katsu sendiri dikenal dengan teksturnya yang crispy di luar dan lembut di dalam.

Ketika dipadukan dengan egg mayo, sensasi rasanya menjadi lebih lengkap gurih, creamy, dan sedikit segar dari tambahan bahan pelengkap. Menariknya, resep ini bisa dibuat tanpa harus menggunakan banyak bahan rumit.



Dikutip dari @jennidish, chicken katsu egg mayo ini menawarkan rasa yang seimbang dengan proses yang sederhana. Bahkan, egg mayo-nya bisa disesuaikan menggunakan bahan alternatif agar tetap lebih ringan namun tetap lezat.



Bahan-Bahan

Adonan Basah:

1 butir telur

2 sdm tepung terigu

1 sdt paprika bubuk

Garam secukupnya

Merica secukupnya

1 sdt bubuk bawang putih



Adonan Kering:

Tepung panir secukupnya



Bahan Utama:

Fillet ayam secukupnya



Egg Mayo:

2 butir telur rebus

Timun secukupnya

Yoghurt atau mayones secukupnya

1 siung bawang putih cincang

Garam secukupnya

Lada hitam secukupnya

Air lemon secukupnya

Paprika bubuk secukupnya



Cara Pembuatan

1. Siapkan Ayam

Potong fillet ayam sesuai selera, lalu bumbui dengan sedikit garam dan merica agar lebih meresap.

2. Buat Adonan Basah

Campurkan telur, tepung terigu, paprika bubuk, garam, merica, dan bubuk bawang putih. Aduk hingga menjadi adonan yang cukup kental.

3. Balur Ayam

Celupkan ayam ke dalam adonan basah, lalu balurkan ke tepung panir hingga seluruh permukaannya tertutup rata.

4. Goreng Ayam

Panaskan minyak, lalu goreng ayam hingga berwarna keemasan dan matang sempurna. Angkat dan tiriskan.

5. Membuat Egg Mayo

Haluskan telur rebus, lalu campurkan dengan potongan timun, yoghurt atau mayones, bawang putih cincang, garam, lada hitam, air lemon, dan paprika bubuk. Aduk hingga teksturnya creamy.

6. Penyajian

Potong chicken katsu sesuai selera, lalu sajikan dengan egg mayo di atasnya atau sebagai pelengkap.



Chicken katsu egg mayo merupakan menu sederhana yang memiliki rasa istimewa. Perpaduan ayam crispy dengan topping creamy membuat hidangan ini cocok untuk berbagai suasana, mulai dari makan siang hingga bekal praktis.



Selain mudah dibuat, menu ini juga bisa dikreasikan sesuai selera, seperti menambahkan sayuran atau mengganti komposisi saus agar lebih ringan. Bagi kamu yang ingin mencoba menu rumahan dengan rasa ala kafe, resep ini bisa menjadi pilihan yang tepat.



Dengan bahan yang mudah ditemukan dan langkah yang praktis, kamu bisa menghadirkan hidangan lezat yang memanjakan lidah tanpa perlu repot.