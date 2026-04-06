9 Sate Klopo Termaknyus di Surabaya yang Wajib Masuk List Kuliner Kota Pahlawan

JawaPos.com – Sate klopo adalah kuliner ikonik Surabaya yang membedakan dirinya dari sate lain lewat balutan parutan kelapa gurih yang khas.
Warung sate klopo di Surabaya hadir dalam berbagai ukuran, dari kedai legendaris bersejarah puluhan tahun hingga warung tenda sederhana yang selalu dipadati pembeli.
Setiap gigitan sate klopo khas Surabaya menghadirkan perpaduan rasa gurih, smoky, dan rempah yang sulit ditemukan di tempat lain
Dilansir dari laman SurabayaProp dan Lapis Pahlawan pada Minggu (5/4), berikut sembilan rekomendasi tempat kuliner sate klopo di Surabaya.
1. Sate klopo Ondomohen Bu Asih
Warung sate yang berdiri sejak 1945 ini merupakan salah satu tempat makan sate klopo paling legendaris dan paling dikenal luas.
Nama "Ondomohen" berasal dari nama jalan lama berbahasa Belanda tempat warung ini pertama kali berdiri, dan nama itu tetap dipertahankan hingga kini.
Setiap porsi berisi sepuluh tusuk sate dengan irisan daging besar dan tekstur empuk, disajikan dengan pilihan nasi atau lontong.
Selain sate klopo dan sate ayam, tersedia pula menu lain seperti sate sumsum, bubur sumsum, dan bubur Madura, dengan harga sekitar Rp20.000 per porsi di Jl. Walikota Mustajab No. 36, Ketabang, Genteng, yang buka setiap hari mulai pukul 07.00 hingga 23.00.
2. Sate klopo Ondomohen Pojok Malam
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven