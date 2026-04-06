14 Bakmi Termantul Paling Lezat di Surabaya, Kuliner Favorit Pecinta Mie yang Bikin Nagih

JawaPos.com – Bakmi adalah salah satu sajian kuliner yang paling banyak dicari dari pagi sarapan hingga larut malam.

Cita rasa bakmi di Surabaya sangat beragam, mulai dari gaya Jawa, Medan, hingga perpaduan modern yang sedang viral dan menjadi kuliner baru favorit banyak orang.

Setiap warung dan restoran bakmi di Surabaya punya keistimewaan tersendiri, baik dari segi bumbu, topping, maupun suasana tempat makannya.

Dilansir dari laman Traveloka dan Lapis Pahlawan pada Minggu (5/4), berikut 14 rekomendasi tempat kuliner bakmi di Surabaya.

1. Mie Jembatan Merah

Warung bakmi yang berlokasi di Jl. Jembatan Merah No. 12 ini memiliki keunikan yang langsung terlihat dari warna kuahnya yang kemerahan, berbeda dari kebanyakan bakmi berkuah bening.

Warna khas tersebut berasal dari proses memasak topping babat, otot, dan daging sapi dengan kuah tauco hingga empuk dan berwarna merah kecoklatan.

Perpaduan kuah berempah dan topping yang kaya menjadikan sajian ini punya karakter rasa yang sulit ditemukan di tempat lain.

Warung ini buka setiap hari mulai pukul 17.30 hingga 23.00, cocok untuk makan malam setelah beraktivitas seharian.