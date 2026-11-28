JawaPos.com - Agama tidak semestinya berhenti pada simbol, identitas, dan ritual keagamaan. Di tengah ketimpangan sosial, persoalan demokrasi, hingga krisis lingkungan, agama justru dituntut hadir sebagai kekuatan yang membela martabat manusia dan mendorong perubahan sosial.

Gagasan tersebut menjadi benang merah sebuah diskusi dan bedah buku bertajuk Negara Sedang Gonjang-Ganjing, ke Mana Agama Berpihak? yang digelar Mizan di Gramedia Matraman, Jakarta, belum lama ini.

Diskusi tersebut mengangkat kembali relevansi pemikiran intelektual muslim asal Iran, Ali Syari‘ati, terutama mengenai hubungan antara spiritualitas, kebebasan, keadilan, dan tanggung jawab sosial.

Sejumlah tokoh dari latar belakang berbeda hadir sebagai pembicara. Mereka adalah Cholil Mahmud, aktivis sekaligus vokalis Efek Rumah Kaca; Roy Murtadho, Pimpinan Pesantren Misykatul Anwar dan Ketua Partai Hijau Indonesia; serta Andar Nubowo, Direktur MAARIF Institute.

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Direktur Mizan Group, Haidar Bagir yang menjadi keynote speaker dalam diskusi itu mengungkapkan bahwa Ali Syari‘ati adalah intelektual Islam yang terbaik pada era modern setelah Muhammad Iqbal.

Haidar mengungkapkan, setidaknya terdapat 3 kategori utama pemikiran Ali Syari‘ati. Yaitu tentang sosoal-kebangsaan, keislaman dan kehidupan personal yang banyak memuat perenungan diri.

Haidar Bagir mengingatkan kembali perjalanan penerbitan karya-karya Ali Syari‘ati oleh Mizan sejak dekade 1980-an. Saat itu, akses masyarakat Indonesia terhadap literatur luar negeri masih relatif terbatas.

Ia juga mengenang salah satu karya Syari‘ati yang pernah mendapat perhatian khusus dari sastrawan dan jurnalis Goenawan Mohamad melalui resensi sepanjang dua halaman di majalah Tempo.

Menurut Haidar, kekuatan pemikiran Ali Syari‘ati terletak pada kemampuannya mempertemukan spiritualitas, perjuangan kesetaraan, dan kebebasan manusia.

Ketiga hal tersebut tidak seharusnya berjalan sendiri-sendiri. Spiritualitas, misalnya, tidak cukup dimaknai sebagai upaya mencapai keselamatan pribadi, tetapi harus diwujudkan melalui kepedulian terhadap kehidupan orang lain.

“Bagi Syari‘ati, makin dalam manusia mencari Allah, makin besar pula tanggung jawabnya untuk hadir bagi manusia lain,” ujar Haidar.

Pandangan tersebut menjadi pengingat bahwa kedalaman pemahaman agama semestinya tercermin dalam sikap terhadap persoalan kemanusiaan, terutama ketika masyarakat menghadapi ketidakadilan dan ketimpangan.

Seniman Juga Punya Tanggung Jawab Sosial Dari perspektif seni dan budaya, Cholil Mahmud yang menjadi pemateri dalam kesempatan itu menyoroti tantangan yang dihadapi para pekerja kreatif ketika harus berhadapan dengan tekanan industri.

Ia menilai kepentingan pasar terkadang membuat musisi mengurangi idealisme, bahkan melakukan sensor terhadap gagasannya sendiri karena khawatir karya yang kritis tidak mendapat tempat di industri musik.

Padahal, menurut Cholil, karya seni memiliki ruang untuk menyampaikan kegelisahan sosial sekaligus membangun kesadaran publik.

Ia juga mengingatkan agar isu kemanusiaan tidak sekadar dimanfaatkan sebagai strategi untuk memperoleh popularitas. Kepedulian harus dibuktikan melalui sikap dan tindakan, bukan berhenti sebagai wacana.

Setiap profesi, lanjutnya, memiliki tanggung jawab sosial masing-masing. Seniman dapat mengambil peran dengan menghadirkan karya yang memantik kesadaran masyarakat terhadap berbagai persoalan di sekitarnya.

“Jadi bukan hanya sadar, tapi setelah sadar dia melakukan aksi,” ujar Cholil.

Sementara itu, Roy Murtadho mengungkapkan bahwa pemikiran Ali Syari‘ati telah memberikan pengaruh besar terhadap perjalanan intelektual dan aktivismenya sejak usia muda.

Ia memandang agama seharusnya menjadi kekuatan yang membangun solidaritas dan keberpihakan kepada kelompok masyarakat yang dilemahkan.

Dalam konteks tersebut, keberagamaan tidak cukup diukur dari identitas maupun pelaksanaan ritual. Nilai-nilai agama harus diterjemahkan menjadi tindakan yang memperjuangkan keadilan sosial dan ekologis.

Roy mengingatkan bahwa gagasan moral saja tidak otomatis mampu menghasilkan perubahan. Diperlukan gerakan dan pengorganisasian masyarakat agar pemikiran dapat diwujudkan dalam tindakan nyata.

“Pikiran itu harus punya kendaraannya,” tegas Roy.

Ia juga menyoroti pentingnya membedakan kritik terhadap pemerintah dengan sikap anti-negara. Menurutnya, kesetiaan kepada republik tidak harus berarti membenarkan seluruh kebijakan rezim yang sedang berkuasa.

Kritik terhadap kekuasaan justru menjadi bagian penting dalam menjaga kehidupan bernegara agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.

Pembicara lainnya, Direktur MAARIF Institute, Andar Nubowo, mengangkat persoalan lain, yakni kecenderungan sebagian kalangan akademisi yang terlalu berorientasi pada penelitian dan publikasi ilmiah, tetapi kurang terlibat dalam persoalan nyata di tengah masyarakat.

Ia mengakui kritik tersebut juga menjadi bahan refleksi terhadap perjalanan dirinya sebagai seorang akademisi. Andar kemudian menghubungkannya dengan konsep Rausyanfikr atau intelektual tercerahkan dalam pemikiran Ali Syari‘ati.

Konsep tersebut menggambarkan sosok intelektual yang tidak hanya memiliki pengetahuan dan kemampuan membaca persoalan zamannya, tetapi juga mengambil peran dalam membangkitkan kesadaran masyarakat.

Karena itu, kaum intelektual perlu menjaga independensi dan tidak berjarak dari kehidupan publik. Peran mereka dibutuhkan untuk mengawal demokrasi sekaligus memastikan kepentingan masyarakat tetap diperjuangkan.

“Agama perlu dibawa ke dalam gerakan-gerakan sosial yang berpihak kepada kebenaran dan keadilan,” ungkap Andar saat menjawab pertanyaan peserta mengenai relevansi agama di Indonesia.

Pemikiran Ali Syari‘ati dan Pengaruhnya bagi Aktivisme di Indonesia

Diskusi tersebut juga menghadirkan Farid Gaban, penerjemah buku Ideologi Kaum Intelektual sekitar empat dekade lalu.

Ia mengenang bagaimana pemikiran Ali Syari‘ati memberikan pengaruh terhadap generasi mahasiswa pada masa Orde Baru hingga Reformasi.

Pengaruh tersebut tidak hanya hadir melalui bacaan, tetapi juga membentuk cara sebagian kalangan memahami hubungan antara agama, perubahan sosial, dan gerakan masyarakat.

Farid turut menceritakan keterkaitan pemikiran Syari‘ati dengan perjalanan aktivismenya, termasuk melalui medium buku dan film.

Menjelang akhir acara, Marializia Hasni kembali menggarisbawahi pertanyaan utama yang menjadi dasar diskusi. Keberpihakan agama, menurut refleksi yang mengemuka dalam forum tersebut, tidak cukup dilihat dari semarak simbol dan ritual keagamaan.

Lebih dari itu, agama perlu diuji melalui keberanian membela martabat manusia, mengoreksi ketidakadilan, serta mendorong perubahan yang membawa manfaat bagi masyarakat luas.

Forum ini sekaligus menjadi momentum penerbitan kembali tiga karya Ali Syari‘ati, yakni Ideologi Kaum Intelektual yang diterbitkan Mizan Pustaka, Islam Mazhab Pemikiran dan Aksi melalui Noura Publishing, dan Kritisisme Islam di Tengah Arus Pergulatan Pemikiran Modern oleh Bentang Pustaka.

Penerbitan kembali tiga karya Ali Syari‘ati ini menjadi kesempatan untuk membuka ruang dialog lintas generasi terkait hubungan antara iman dengan kehidupan sosial.