Misteri Hilangnya Pesawat RI-002, Kisah Pilot Amerika yang Bantu Perjuangan Kemerdekaan Indonesia

JawaPos.com - Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia melibatkan banyak tokoh dari berbagai negara.

Salah satunya pilot Amerika Serikat Bobby Earl Freeberg yang membantu misi penerbangan Republik Indonesia bersama penerbang Indonesia Petit Muharto Kartodirdjo.

Kisah keduanya diangkat dalam diskusi bertajuk Lost Flight RI-002: An American, an Indonesian, and a Flight for Freedom di @america, Jakarta. Diskusi tersebut mengulas memoar RI-002: Flying for Our Freedom karya Petit yang menceritakan pengalaman penerbangannya selama Revolusi Indonesia 1945–1949.

Pesawat RI-002 memiliki peran penting dalam perjuangan Republik. Di tengah ofensif militer Belanda dan pembatasan transportasi, pesawat tersebut digunakan untuk mengangkut personel, perbekalan, serta berbagai kebutuhan penting antardaerah.

Pada 17 Oktober 1947, Freeberg menerbangkan RI-002 dalam operasi penerjunan pasukan pertama Angkatan Udara Republik Indonesia di Kalimantan.

Namun, perjalanan pesawat tersebut berakhir dengan misteri. Pada 1 Oktober 1948, RI-002 hilang dalam penerbangan di Sumatra bersama Freeberg dan sejumlah personel Indonesia. Petit tidak ikut dalam penerbangan terakhir tersebut.

Selama puluhan tahun, Petit berusaha mencari tahu penyebab hilangnya sahabatnya. Meski puing pesawat akhirnya ditemukan beberapa dekade kemudian, penyebab pasti kecelakaan tersebut masih belum terungkap.

Diskusi menghadirkan penyanyi dan aktris Lala Karmela yang merupakan cucu Petit, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim, serta sejarawan sekaligus pendiri Komunitas Historia Indonesia Asep Kambali.

Lala mengaku, membaca memoar sang kakek mengubah cara pandangnya terhadap sejarah Indonesia. Menurut dia, cerita pengalaman langsung para pelaku sejarah membuat peristiwa masa lalu terasa lebih dekat.

“Sejarah bukan hanya soal mengetahui apa yang terjadi, tetapi juga memahami mengapa hal itu terjadi,” ujar Lala dalam pernyataannya yang diterjemahkan dari bahasa Inggris.

Dia juga menyoroti keberanian Petit yang masih berusia dua puluhan ketika menjalankan berbagai misi penerbangan berisiko untuk Republik.

Lala melihat semangat generasi muda Indonesia saat ini memiliki kesamaan dengan generasi kakeknya. “Ada sesuatu yang tidak berubah di negara kita,” katanya.

Sementara itu, Chappy Hakim memberikan gambaran mengenai risiko penerbangan menggunakan pesawat C-47 Dakota pada masa perjuangan. Berdasarkan pengalamannya menerbangkan pesawat jenis tersebut, dia menilai kisah RI-002 memiliki nilai penting bagi sejarah penerbangan Indonesia.

Chappy juga menyoroti persahabatan Petit dan Freeberg yang melampaui perbedaan latar belakang negara maupun ras.

“Hubungan manusia dengan manusia yang tidak mengenal ras, tidak mengenal bangsa, tidak mengenal apa pun,” ungkap Chappy.

Dia turut mengingatkan pentingnya dokumentasi dan pelestarian arsip sejarah agar pengalaman para pejuang terdahulu tetap dapat dipelajari generasi berikutnya.

Sejarawan Asep Kambali menilai kisah Petit dan Freeberg memperlihatkan kontribusi individu yang selama ini belum banyak mendapat perhatian dalam narasi sejarah nasional.

“Kemerdekaan itu tidak turun dari langit, tapi melalui Freeberg dan Petit kita tahu bahwa ternyata kemerdekaan itu diperjuangkan di atas langit,” ujar Asep.

Menurut dia, masyarakat perlu mengenal tokoh-tokoh yang memiliki jasa besar bagi Indonesia, meskipun nama mereka belum banyak diketahui publik.

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Penulis sekaligus pegiat pelestarian warisan budaya Tamalia Alisjahbana juga berbagi pengalaman dalam menelusuri kisah Petit dan Freeberg melalui sebuah pameran sejarah.

Tamalia melihat hubungan kedua penerbang tersebut sebagai gambaran persahabatan antara masyarakat Indonesia dan Amerika Serikat. Dia berharap kontribusi keduanya mendapat pengakuan resmi dari pemerintah Indonesia.

“Secara pribadi, saya berharap pemerintah Indonesia memberikan penghargaan berupa medali kepada Petit Muharto dan Bobby Freeberg,” ujarnya.

Perjuangan melestarikan kisah tersebut juga diceritakan Eko, putra Petit Muharto Kartodirdjo. Dia membutuhkan waktu 26 tahun untuk mewujudkan janji menerbitkan naskah peninggalan sang ayah setelah Petit meninggal dunia pada 2000.

Naskah tersebut akhirnya diterbitkan pada 2026 setelah melalui berbagai tantangan dalam proses penerbitan dan penelitian lanjutan.

Penerbit Kabar Media Books berharap penerbitan memoar tersebut dapat memperkenalkan tokoh-tokoh yang berperan dalam perjuangan kemerdekaan kepada generasi muda.

Hari Pahlawan yang diperingati setiap 10 November menjadi momentum untuk mengenang kontribusi para pejuang yang selama ini belum banyak dikenal.