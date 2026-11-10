Misteri Hilangnya Pesawat RI-002, Kisah Pilot Amerika yang Bantu Perjuangan Kemerdekaan Indonesia

JawaPos.com - Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia melibatkan banyak tokoh dari berbagai negara.

Salah satunya pilot Amerika Serikat Bobby Earl Freeberg yang membantu misi penerbangan Republik Indonesia bersama penerbang Indonesia Petit Muharto Kartodirdjo.

Kisah keduanya diangkat dalam diskusi bertajuk Lost Flight RI-002: An American, an Indonesian, and a Flight for Freedom di @america, Jakarta. Diskusi tersebut mengulas memoar RI-002: Flying for Our Freedom karya Petit yang menceritakan pengalaman penerbangannya selama Revolusi Indonesia 1945–1949.

Pesawat RI-002 memiliki peran penting dalam perjuangan Republik. Di tengah ofensif militer Belanda dan pembatasan transportasi, pesawat tersebut digunakan untuk mengangkut personel, perbekalan, serta berbagai kebutuhan penting antardaerah.

Pada 17 Oktober 1947, Freeberg menerbangkan RI-002 dalam operasi penerjunan pasukan pertama Angkatan Udara Republik Indonesia di Kalimantan.

Namun, perjalanan pesawat tersebut berakhir dengan misteri. Pada 1 Oktober 1948, RI-002 hilang dalam penerbangan di Sumatra bersama Freeberg dan sejumlah personel Indonesia. Petit tidak ikut dalam penerbangan terakhir tersebut.

Selama puluhan tahun, Petit berusaha mencari tahu penyebab hilangnya sahabatnya. Meski puing pesawat akhirnya ditemukan beberapa dekade kemudian, penyebab pasti kecelakaan tersebut masih belum terungkap.