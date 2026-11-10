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Penulis: Dinarsa Kurniawan
Selasa, 10 November 2026 | 08.10 WIB

Misteri Hilangnya Pesawat RI-002, Kisah Pilot Amerika yang Bantu Perjuangan Kemerdekaan Indonesia

Diskusi tentang kisah perjuangan penerbang Indonesia Petit Muharto Kartodirdjo dan pilot Amerika Bobby Earl Freeberg dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia digelar di @america, Jakarta. (Istimewa) - Image

Diskusi tentang kisah perjuangan penerbang Indonesia Petit Muharto Kartodirdjo dan pilot Amerika Bobby Earl Freeberg dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia digelar di @america, Jakarta. (Istimewa)

JawaPos.com - Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia melibatkan banyak tokoh dari berbagai negara.

Salah satunya pilot Amerika Serikat Bobby Earl Freeberg yang membantu misi penerbangan Republik Indonesia bersama penerbang Indonesia Petit Muharto Kartodirdjo.

Kisah keduanya diangkat dalam diskusi bertajuk Lost Flight RI-002: An American, an Indonesian, and a Flight for Freedom di @america, Jakarta. Diskusi tersebut mengulas memoar RI-002: Flying for Our Freedom karya Petit yang menceritakan pengalaman penerbangannya selama Revolusi Indonesia 1945–1949.

Pesawat RI-002 memiliki peran penting dalam perjuangan Republik. Di tengah ofensif militer Belanda dan pembatasan transportasi, pesawat tersebut digunakan untuk mengangkut personel, perbekalan, serta berbagai kebutuhan penting antardaerah.

Pada 17 Oktober 1947, Freeberg menerbangkan RI-002 dalam operasi penerjunan pasukan pertama Angkatan Udara Republik Indonesia di Kalimantan.

Namun, perjalanan pesawat tersebut berakhir dengan misteri. Pada 1 Oktober 1948, RI-002 hilang dalam penerbangan di Sumatra bersama Freeberg dan sejumlah personel Indonesia. Petit tidak ikut dalam penerbangan terakhir tersebut.

Selama puluhan tahun, Petit berusaha mencari tahu penyebab hilangnya sahabatnya. Meski puing pesawat akhirnya ditemukan beberapa dekade kemudian, penyebab pasti kecelakaan tersebut masih belum terungkap.

Diskusi menghadirkan penyanyi dan aktris Lala Karmela yang merupakan cucu Petit, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim, serta sejarawan sekaligus pendiri Komunitas Historia Indonesia Asep Kambali.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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