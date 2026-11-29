JawaPos.com - PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF membukukan laba bersih sebesar Rp 569 miliar hingga triwulan III 2026, tumbuh 31,71 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

”Pada September 2026, laba yang sudah dibukukan oleh SMF itu mencapai Rp 569 miliar, tumbuh sebesar 31,71 persen secara year on year (yoy) dibandingkan tahun lalu yang pada saat itu mencapai Rp 432 miliar,” kata Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko SMF Bonai Subiakto, dikutip Minggu (29/11).

Capaian laba bersih selama sembilan bulan pertama 2026 tersebut telah melampaui laba bersih perseroan sepanjang 2025 yang tercatat sebesar Rp 565 miliar.

Bonai menilai pertumbuhan laba tersebut mencerminkan kemampuan SMF dalam menjaga keberlanjutan bisnis dan profitabilitas perseroan, sekaligus mengoptimalkan mandatnya sebagai BUMN alat fiskal di bawah Kementerian Keuangan dalam mendukung sektor perumahan nasional.

Direktur Utama SMF Budi Susanto menyampaikan bahwa kinerja keuangan yang sehat menjadi fondasi penting bagi perseroan untuk memperkuat kapasitas dalam menjalankan mandat pemerintah, khususnya menyediakan likuiditas jangka panjang bagi lembaga penyalur pembiayaan perumahan.

Hingga September 2026, SMF mencatat pendapatan sebesar Rp2,67 triliun dengan total aset mencapai Rp 68 triliun dan liabilitas sebesar Rp 39,8 triliun. Pada periode yang sama, beban, pajak, dan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) tercatat sebesar Rp 2,1 triliun.

SMF juga mencatatkan profit margin sebesar 21,18 persen, rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) sebesar 5,63 persen, debt to equity ratio (DER) sebesar 1,72 kali, serta current ratio sebesar 136,6 persen.

Dalam menjalankan perannya sebagai penyedia likuiditas (liquidity provider), hingga triwulan III 2026 SMF telah merealisasikan penyaluran pinjaman sebesar Rp 17,65 triliun.

“Dengan capaian tersebut, secara akumulatif penyaluran pinjaman perseroan sejak awal beroperasi telah mencapai Rp145,02 triliun,” ujar Budi.

Dari sisi sekuritisasi, hingga September 2026 SMF telah melaksanakan 17 kali transaksi dengan nilai akumulasi mencapai Rp14,21 triliun.

“Melalui kegiatan sekuritisasi, SMF membantu lembaga keuangan memperoleh kembali likuiditas dari aset kredit pemilikan rumah (KPR) yang dimiliki, sehingga dapat meningkatkan kapasitas penyaluran pembiayaan perumahan kepada masyarakat,” tuturnya.

Untuk mendukung kegiatan usaha, SMF secara konsisten mengoptimalkan penghimpunan dana melalui pasar modal. Hingga akhir September 2026, realisasi pendanaan perseroan mencapai Rp 12,61 triliun.

Dengan demikian, secara akumulatif total pendanaan yang berhasil dihimpun SMF sejak awal beroperasi mencapai Rp 81,79 triliun.