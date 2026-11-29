JawaPos.com - PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) membukukan laba bersih sebesar USD 83,1 juta atau setara Rp 1,52 triliun (1 dolar AS senilai Rp 18.354) hingga triwulan III-2026. Angka ini meningkat 246 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Capaian tersebut melanjutkan tren laba sampai dengan triwulan III terus meningkat sepanjang tahun 2026, setelah sebelumnya membukukan laba bersih sebesar USD 4,6 juta (sekitar Rp 84,43 miliar) pada triwulan I, dan USD 6,3 juta (sekitar Rp 115,63 miliar) hingga triwulan II-2026.

Corporate Secretary PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Rariya Budi Harta mengatakan, pertumbuhan tersebut mencerminkan semakin kuatnya fundamental bisnis perseroan seiring dengan efektivitas strategi transformasi serta penguatan kinerja operasional, komersial, dan keuangan perseroan.

"Momentum ini menjadi landasan bagi perseroan untuk memperkuat daya saing, meningkatkan nilai perusahaan, serta memperkuat kepercayaan investor terhadap prospek bisnis Krakatau Steel," ujarnya.

Sementara hingga triwulan III-2026, volume penjualan produk baja badan usaha milik negara (BUMN) tersebut mencapai 877,7 ribu ton, meningkat 18 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sejalan dengan peningkatan tersebut, pendapatan usaha perseroan tumbuh 30 persen menjadi USD 919,8 juta (setara Rp 16,88 triliun rupiah), yang mencerminkan efektivitas strategi komersial dalam mengoptimalkan produktivitas dan potensi pasar.

Rariya menyatakan tren positif kinerja Krakatau Steel tidak terlepas dari dukungan pendanaan modal kerja Danantara Indonesia yang berperan strategis dalam menjaga kelancaran pasokan bahan baku, meningkatkan utilisasi produksi, serta memperbaiki efisiensi struktur pendanaan perseroan.

Keberhasilan pelaksanaan program streamlining, katanya lagi, juga turut mendukung perbaikan kinerja perseroan melalui optimalisasi portofolio bisnis, peningkatan efisiensi, serta penguatan fokus terhadap bisnis inti dan bisnis yang memberikan nilai tambah.