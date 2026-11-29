JawaPos.com - Jumlah perusahaan yang dipimpin perempuan di Jepang mencapai rekor tertinggi pada 2026. Meski terus meningkat selama enam tahun berturut-turut, proporsinya baru mencapai 9 persen atau masih di bawah satu dari sepuluh perusahaan.

Dilansir dari Kyodo, Minggu (29/11), angka tersebut berdasarkan survei perusahaan riset kredit Teikoku Databank Ltd. Proporsi perempuan yang menjabat sebagai presiden perusahaan naik 0,4 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlahnya juga meningkat dua kali lipat dibandingkan 4,5 persen pada 1990.

Survei yang dirilis Kamis tersebut menganalisis sekitar 1,2 juta perusahaan di seluruh Jepang berdasarkan data hingga Oktober 2026.

Berdasarkan sektor industri, perusahaan properti memiliki proporsi pemimpin perempuan tertinggi, yakni 17,5 persen. Posisi berikutnya ditempati sektor jasa sebesar 12,9 persen dan perdagangan ritel 11,3 persen.

Sementara itu, tujuh sektor industri lainnya masih berada di bawah rata-rata nasional sebesar 9 persen. Sektor konstruksi dan manufaktur bahkan masih berada di kisaran 5 persen.

Teikoku Databank menjelaskan, kedua sektor tersebut memiliki lebih banyak pekerja laki-laki dan lebih sedikit kesempatan bagi perempuan untuk naik ke posisi manajerial. Kondisi itu membuat perempuan lebih sulit mencapai jabatan presiden perusahaan.

Berdasarkan prefektur, Tokushima di Jepang bagian barat mencatat proporsi tertinggi sebesar 12,3 persen.

Angka tersebut tidak berubah dibandingkan tahun sebelumnya dan menjadikan Tokushima sebagai wilayah dengan persentase tertinggi selama lima tahun berturut-turut.

Sebaliknya, Prefektur Gifu mencatat angka terendah sebesar 6,8 persen. Wilayah tersebut telah berada di posisi terbawah selama 17 tahun berturut-turut. Aichi juga mencatat angka rendah sebesar 7 persen, seiring besarnya kontribusi sektor manufaktur terhadap perekonomian daerah tersebut.

Dari sisi usia, kelompok 55-59 tahun memiliki proporsi terbesar di antara para presiden perempuan, yakni 13,7 persen. Kondisi ini diperkirakan berkaitan dengan pemberlakuan Undang-Undang Kesempatan Kerja yang Setara pada 1986.

Teikoku Databank memperkirakan jumlah perempuan yang memimpin perusahaan akan terus meningkat.