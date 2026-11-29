JawaPos.com - Komisaris Jenderal Polisi (Purn.) Nurfaizi Suwandi mengajukan pengunduran diri sebagai komisaris independen PT Bayan Resources Tbk. enam hari setelah diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 23 November 2026.

"Setelah mempertimbangkan dengan saksama dari suara hati terdalam, saya memutuskan untuk mengajukan pengunduran diri dari jabatan Komisaris Independen PT Bayan Resources Tbk.," kata Nurfaizi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (29/11).

Ia mengatakan, keputusan tersebut diambil secara sukarela sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk menjaga kehormatan Polri dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Surat pengunduran diri telah disampaikan kepada dewan komisaris dan direksi Bayan Resources untuk selanjutnya dibahas dan diputuskan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Nurfaizi mengatakan, keputusan mundur tersebut diambil setelah mempertimbangkan perhatian publik yang muncul sejak pengangkatannya sebagai komisaris independen perusahaan tersebut.

Menurut dia, kepercayaan masyarakat kepada Polri lebih berharga dibandingkan jabatan apa pun. Ia juga tidak ingin hubungan kekeluargaannya dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menimbulkan keraguan terhadap independensi institusi Polri.

Ia menegaskan keputusannya bergabung dengan Bayan Resources sebelumnya tidak berkaitan dengan jabatan siapa pun di lingkungan kepolisian.

"Bagi saya, jabatan adalah amanah. Integritas tercermin dalam kesediaan menempatkan kepentingan institusi dan kepercayaan publik di atas kepentingan pribadi," katanya.

Nurfaizi menyatakan tetap akan memenuhi kewajibannya di perusahaan tersebut hingga proses pengunduran dirinya selesai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.