JawaPos.com - Bisnis tas branded preloved memiliki tantangan tersendiri.

Pemilik toko harus menjaga ketersediaan koleksi menarik, sementara sebagian modal bisa tertahan pada barang yang belum terjual.

Kondisi tersebut juga dihadapi Francisca, pemilik CS Bags Addicted. Menurut dia, perputaran modal menjadi salah satu faktor penting dalam menjalankan bisnis tas mewah bekas berkualitas.

"Sebagai pemilik usaha, kami perlu bergerak cepat dan dinamis, terutama ketika ada peluang mendapatkan koleksi yang dicari pelanggan," ujar Francisca.

Dalam bisnis tersebut, peluang mendapatkan tas incaran pelanggan tidak selalu datang pada waktu yang tepat. Pemilik toko harus siap menyediakan dana untuk membeli koleksi baru, meskipun sejumlah barang sebelumnya masih tersimpan di etalase.

Francisca mengatakan, kebutuhan tersebut membuat pengelolaan arus kas menjadi bagian penting dari strategi bisnisnya. Salah satu cara yang ditempuh adalah memanfaatkan fasilitas deGadai untuk memperoleh dana tunai dengan menjaminkan aset bernilai tinggi.

"Sangat membantu kami menjaga kelancaran arus kas agar peluang itu bisa diambil," katanya.

CS Bags Addicted menjalin kemitraan dengan deGadai sejak Agustus 2025. Melalui skema tersebut, aset dapat dimanfaatkan untuk memperoleh likuiditas ketika sebagian modal usaha masih tertahan dalam bentuk stok tas yang belum terjual.

"Kendala cash flow tidak lagi menjadi penghalang untuk bergerak dan mengembangkan bisnis secara terukur," tutur Francisca.

Perkembangan bisnis CS Bags Addicted kini terlihat dari pembukaan gerai baru di Hampton Square, Gading Serpong, Tangerang. Sebelumnya, toko tersebut beroperasi di Senayan Trade Centre (STC), Jakarta Selatan.

Kehadiran gerai baru memberikan alternatif bagi pelanggan yang ingin melihat koleksi tas secara langsung. Mereka dapat memeriksa kondisi barang, membandingkan beberapa model, hingga berkonsultasi sebelum melakukan transaksi.

Pasar tas branded preloved memiliki karakteristik tersendiri. Kondisi fisik, keaslian, kelengkapan aksesori, hingga riwayat penggunaan menjadi sejumlah aspek yang perlu diperhatikan calon pembeli.

Karena itu, kesempatan memeriksa barang secara langsung menjadi salah satu pertimbangan penting sebelum transaksi.

Pasar tas branded preloved memiliki karakteristik tersendiri. Kondisi fisik, keaslian, kelengkapan aksesori, hingga riwayat penggunaan menjadi sejumlah aspek yang perlu diperhatikan calon pembeli.

Karena itu, kesempatan memeriksa barang secara langsung menjadi salah satu pertimbangan penting sebelum transaksi.

Selain kegiatan jual beli, kolaborasi CS Bags Addicted dan deGadai juga mencakup layanan gadai tas mewah serta opsi titip jual dengan dana di muka.

Besaran dana yang diperoleh mengikuti hasil penilaian aset dan ketentuan yang berlaku.

Meski dapat menjadi alternatif untuk menjaga perputaran modal, penggunaan fasilitas berbasis aset tetap membutuhkan perhitungan.

Biaya, jangka waktu, dan kemampuan pelunasan perlu menjadi pertimbangan pemilik usaha agar tidak menimbulkan beban keuangan di kemudian hari.

Di tengah kondisi ekonomi yang dinamis, pengelolaan likuiditas menjadi perhatian pelaku usaha.

Bank Indonesia pada 18 November 2026 menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 25 basis poin menjadi 6 persen.