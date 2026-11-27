JawaPos.com - Pertumbuhan bisnis laundry membawa tantangan baru bagi pelaku usaha, mulai dari meningkatnya volume cucian, waktu pengerjaan yang semakin padat, hingga keterbatasan ruang gerai. Tanpa pengelolaan kapasitas dan alur kerja yang tepat, lonjakan pesanan justru berisiko membuat operasional tidak efisien dan waktu penyelesaian cucian semakin panjang.

Kondisi tersebut menjadi perhatian penting bagi pelaku usaha laundry, terutama bisnis skala kecil dan menengah yang beroperasi di ruko atau bangunan dengan luas terbatas. Pemilik usaha tidak hanya perlu menghitung jumlah pesanan harian, tetapi juga memastikan kapasitas mesin cuci dan pengering seimbang dengan kebutuhan pelanggan.

Sebab, proses pencucian yang cepat belum tentu membuat pekerjaan selesai lebih awal jika kapasitas pengeringan tidak memadai. Ketidakseimbangan kedua tahapan tersebut dapat menimbulkan penumpukan cucian dan memperpanjang antrean pesanan.

Di sisi lain, penambahan mesin juga membutuhkan perhitungan matang. Selain biaya investasi, pemilik usaha harus mempertimbangkan luas ruangan, kebutuhan listrik, kapasitas produksi, serta biaya perawatan perangkat.

Kapasitas Mesin dan Waktu Pengerjaan Jadi Tantangan Dalam bisnis laundry, kapasitas mesin menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kemampuan gerai melayani pelanggan. Semakin tinggi volume cucian, semakin besar pula kebutuhan perangkat yang mampu menangani beban kerja secara konsisten.

Namun, kapasitas besar bukan satu-satunya pertimbangan. Waktu yang dibutuhkan dalam setiap siklus pencucian dan pengeringan juga menentukan produktivitas usaha.

Pelaku usaha perlu memperhitungkan berapa banyak cucian yang bisa diselesaikan dalam sehari, termasuk waktu untuk pemilahan pakaian, pencucian, pengeringan, penyetrikaan, hingga pengemasan.

Kebutuhan tersebut berbeda antara laundry kiloan di kawasan permukiman, layanan laundry satuan, hingga penyedia jasa binatu untuk hotel dan apartemen. Karena itu, pemilihan perangkat sebaiknya mengikuti karakteristik layanan dan proyeksi jumlah pelanggan, bukan sekadar mengejar kapasitas terbesar.

Keterbatasan Ruang Membuat Tata Letak Gerai Perlu Diperhitungkan Selain kapasitas produksi, keterbatasan ruang menjadi persoalan yang kerap dihadapi pemilik usaha laundry. Gerai yang menempati ruko atau bangunan sewa harus membagi area untuk mesin, meja sortir, tempat melipat pakaian, penyimpanan, dan pelayanan pelanggan.

Jika penempatan perangkat tidak direncanakan dengan baik, ruang gerak karyawan bisa semakin sempit. Kondisi tersebut berpotensi menghambat alur kerja, terutama ketika pesanan sedang meningkat.

Salah satu cara mengatasinya adalah memanfaatkan ruang secara vertikal. Penempatan mesin cuci dan pengering secara bertumpuk dapat menjadi alternatif untuk menghemat luas lantai, selama perangkat memang dirancang kompatibel dan instalasinya memenuhi standar keselamatan.

Pengaturan arah bukaan pintu mesin juga perlu diperhatikan agar proses memindahkan cucian dari mesin cuci ke pengering tidak terhambat oleh posisi perangkat atau kondisi ruangan.

Dengan tata letak yang tepat, area yang sebelumnya digunakan untuk menempatkan mesin bisa dialihkan untuk kebutuhan operasional lainnya.

Kemudian, meningkatnya kebutuhan bisnis binatu turut mendorong produsen peralatan elektronik menggarap pasar mesin laundry komersial atau business-to-business (B2B).

Salah satunya Samsung Electronics Indonesia yang memperkenalkan rangkaian mesin laundry komersial dalam ajang Expo Clean & Expo Laundry 2026 di ICE BSD City, Tangerang.

Dalam pameran tersebut, Samsung memperkenalkan mesin cuci komersial WF18FG940CGVSE berkapasitas 18 kilogram dan mesin pengering DV14FG94GCGVSE dengan kapasitas 14 kilogram.

Mesin cuci tersebut memiliki siklus pencucian normal selama 36 menit. Perangkat ini juga dilengkapi teknologi Bubble Wash untuk membantu melarutkan deterjen dan membersihkan noda, serta motor Inverter Direct Drive tanpa belt.

Sementara itu, mesin pengering DV14FG94GCGVSE dirancang untuk menangani cucian berkapasitas hingga 14 kilogram, termasuk selimut berukuran king. Perangkat ini menggunakan drum berbahan stainless steel dan dilengkapi fitur Lint Filter Alert serta Sensor Vent sebagai pengingat ketika filter serat atau saluran udara perlu dibersihkan.

Kedua perangkat tersebut juga dapat dipasang secara bertumpuk sesuai kompatibilitas yang ditentukan. Mesin pengering memiliki pintu dengan arah bukaan yang dapat diubah ke kiri maupun kanan untuk menyesuaikan konfigurasi ruang gerai.

Head of Home Appliance Business Samsung Electronics Indonesia Hita Supranjaya mengatakan, pengembangan pasar B2B Laundry menjadi salah satu fokus perusahaan dalam menjawab kebutuhan industri binatu.

“Samsung terus berkomitmen untuk memperkuat fokus di pasar B2B Laundry. Apa pun kebutuhan bisnis laundry mereka, kami hadir sebagai mitra yang memahami kebutuhan industri ini dan menghubungkan pelaku usaha dengan solusi B2B Professional Laundry yang tepat dengan mesin cuci WF18FG940CGVSE 18 kg dan mesin pengering DV14FG94GCGVSE 14 kg yang dirancang tangguh dan tahan untuk menopang beban kerja harian gerai laundry,” ujar Hita.

Ia menambahkan, kapasitas dan ketangguhan perangkat menjadi bagian dari upaya membantu pelaku usaha menjaga produktivitas operasional.

“Samsung hadir sebagai mitra yang memahami kebutuhan di pasar B2B Professional Laundry. Dengan mesin cuci WF18FG940CGVSE 18 kg dan mesin pengering DV14FG94GCGVSE 14 kg yang tangguh dan berkapasitas besar, hadir membantu pelaku usaha laundry menjaga produktivitas tinggi dan meraih keuntungan yang lebih optimal atas investasi usaha,” tambah Hita.

Perhitungan Investasi Tidak Cukup Hanya Melihat Kapasitas Bagi pelaku usaha yang ingin mengembangkan bisnis laundry, keputusan menambah atau mengganti mesin sebaiknya didasarkan pada perhitungan kebutuhan operasional secara menyeluruh.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain rata-rata volume cucian harian, jumlah siklus pencucian, kemampuan pengeringan, konsumsi energi, kebutuhan perawatan, serta ketersediaan ruang.

Rasio kapasitas mesin cuci dan pengering juga perlu diperhitungkan. Kapasitas pengering yang terlalu kecil dibandingkan mesin cuci dapat membuat cucian menumpuk sebelum memasuki tahap berikutnya.

Selain itu, pemilik usaha perlu memperkirakan potensi pertumbuhan pelanggan agar investasi perangkat tidak hanya sesuai dengan kebutuhan saat ini, tetapi juga mampu menopang pengembangan bisnis dalam jangka panjang.

Melalui layanan Samsung Business, pelaku usaha dapat berkonsultasi dengan tim ahli untuk memetakan kebutuhan operasional dan menentukan kombinasi perangkat yang sesuai dengan kapasitas serta kondisi gerai.