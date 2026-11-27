JawaPos.com - PT Finnet Indonesia (Finpay) mencatat pendapatan sebesar Rp 15,4 triliun. Perusahaan mencatat pendapatan dari external market yang tumbuh 26,5 persen secara tahunan (year-on-year).

Capaian anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk ini tumbuh 3,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Selain pendapatan, kinerja transaksi Finnet juga meningkat signifikan, terbukti dari kenaikan nilai transaksi bruto atau Gross Transaction Value (GTV) yang mendekati Rp 100 triliun.

Kenaikan tersebut didorong oleh kontribusi layanan digital payment solutions yang tumbuh sebesar 13 persen. Perusahaan berpendapat bahwa kontribusi layanan finansial digital memiliki kontribusi besar kepada pendapatan TelkomGrup.

Secara konsolidasi, hingga kuartal III 2026 TelkomGroup membukukan pendapatan sebesar Rp113,5 triliun, naik 3,5 persen secara tahunan (year-on-year).

Direktur PT Finnet Indonesia, Aziz Sidqi mengatakan, perusahaan menjalankan berbagai strategi. Seperti melakukan transformasi bisnis yang konsisten, percepatan digitalisasi, peningkatan efisiensi operasional, serta penguatan eksekusi di berbagai lini usaha.

Menurut Aziz, perusahaan akan terus memperkuat fondasi bisnis sekaligus mengembangkan inovasi layanan finansial digital yang adaptif terhadap kebutuhan pasar.

"Pada saat yang sama, Finnet memastikan seluruh ekspansi dan pengembangan bisnis tetap mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku," ujar Aziz, Jumat (27/11).

Ke depan, perusahaan akan terus mengoptimalkan sinergi untuk menciptakan sumber-sumber pertumbuhan baru.

Langkah ini sejalan dengan agenda transformasi jangka panjang TelkomGroup melalui strategi TLKM30 yang diarahkan untuk memperkuat fundamental bisnis, meningkatkan efisiensi organisasi, menjaga arus kas, serta menciptakan pertumbuhan berkelanjutan.

VP Corporate Secretary Finnet Indonesia (Finpay), Irfan Budi Ramadhan, menambahkan bahwa kinerja induk usaha yang solid menjadi katalis sekaligus modal penting bagi Finnet untuk mempercepat ekspansi bisnis.

"Pertumbuhan Finnet menjadi salah satu indikator keberhasilan akselerasi bisnis digital di lingkungan TelkomGroup. Dengan memperkuat sinergi dan penciptaan nilai (value creation), kami optimistis dapat memperluas layanan pembayaran digital sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap pengembangan ekosistem BUMN bersama Danantara Indonesia," tutup Irfan.