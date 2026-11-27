JawaPos.com - Penetapan sejumlah tersangka terkait dugaan manipulasi perdagangan saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dinilai menjadi sinyal positif bagi upaya pembenahan pasar modal Indonesia.

Langkah tersebut menunjukkan adanya penguatan penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran di pasar modal.

Konsistensi penindakan juga dinilai penting untuk memulihkan kepercayaan investor, terutama di tengah sorotan lembaga indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap integritas dan transparansi pasar saham Indonesia.

Senior Technical Analyst Mirae Asset Sekuritas, M. Nafan Aji Gusta, mengatakan pengusutan kasus DSSA merupakan indikasi positif dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan integritas pasar modal.

“Langkah OJK dan Bareskrim dalam mengusut dugaan manipulasi perdagangan saham DSSA merupakan indikasi positif dari penguatan penegakan hukum dan komitmen untuk meningkatkan integritas pasar modal Indonesia,” ujar Nafan ketika dihubungi JawaPos.com, Jumat (27/11).

Nafan menjelaskan, OJK sebelumnya juga telah mengumumkan sanksi administratif terkait pelanggaran perdagangan saham DSSA, BREN, dan CUAN. Penindakan tersebut menjadi bagian dari agenda reformasi pasar modal.

Menurutnya, penegakan hukum yang tegas, transparan, konsisten, dan tidak diskriminatif diperlukan untuk meningkatkan perlindungan investor.

Langkah tersebut sekaligus memperkuat kepercayaan pelaku pasar serta menciptakan mekanisme perdagangan yang lebih adil dan efisien.

Meski demikian, reformasi pasar modal tidak cukup hanya mengandalkan penindakan terhadap pelanggaran.

Nafan mengatakan, pemerintah dan regulator juga perlu memperkuat transparansi kepemilikan saham, efektivitas pengawasan transaksi, kualitas keterbukaan informasi emiten, serta penerapan tata kelola perusahaan.