JawaPos.com - Pelaku industri menghadapi ketidakpastian ekonomi global pada 2027. Mereka harus mengubah strategi untuk menangkap peluang pertumbuhan bisnis dalam menghadapi persaingan pasar.

Sejumlah langkah dinilai penting untuk menjaga daya saing. Mulai dari inovasi produk, pengembangan merek baru, hingga penguatan kolaborasi.

Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) Adhi S. Lukman mengatakan, pentingnya inovasi dalam mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Strategi itu perlu didukung ketersediaan bahan baku yang kompetitif serta pemanfaatan peluang ekspansi pasar ekspor.

Adhi menyoroti investasi di industri makanan dan minuman yang mencapai Rp 85 triliun hingga november sebagai salah satu indikasi pertumbuhan sektor tersebut.

“Pintar-pintar men-create produk, bahan baku kompetitif, ekspor ke mana-mana, yang penting inovasi mengeluarkan produk-produk yang diinginkan konsumen dan harus mencari bahan-bahan pangan yang functional,” ujar Adhi dalam konferensi pers MarkPlus Conference 2027 di Jakarta, Jumat (27/11).

Menurut dia, pengembangan produk pangan fungsional menjadi salah satu peluang yang perlu terus diperhatikan oleh pelaku industri.

Sementara itu, SVP Marketing Ismaya Group Anggun Melati mengatakan, pada 2027 Ismaya Group menargetkan pengembangan merek-merek baru yang lebih mudah diperluas atau scalable pada 2027.

Pengembangan itu dilakukan dengan tetap menjaga keseimbangan antara skalabilitas bisnis dan citra premium (premiumness) menjadi tantangan tersendiri di tengah persaingan industri F&B. “Kita memang aiming untuk scale di 2027 ke pengembangan brand-brand baru yang lebih scalable,” ujar Anggun.

Anggun mengatakan, industri F&B masih memiliki peluang pertumbuhan karena hambatan masuk bisnis (entry barrier) relatif rendah. Meski demikian, kondisi tersebut juga membuat persaingan semakin ketat. Pelaku usaha perlu memiliki strategi diferensiasi, terutama untuk membidik konsumen segmen menengah atas yang daya belinya dinilai terkonsentrasi di Jakarta dan Bali.

“Scalability itu sulit, balance between scalability dan premiumness, menengah atas potential itu hanya Jakarta dan Bali untuk daya beli. Entry barrier-nya bisnis F&B itu kecil. Industri tumbuh tapi persaingan ketat,” ucapnya.

Di sisi lain, Vice President Logam Mulia Sales Region I Emas Antam Indonesia Betri Eryo Pratama menegaskan, meningkatnya minat masyarakat terhadap emas turut dipengaruhi fenomena Fear of Missing Out (FOMO) atau rasa takut tertinggal dari tren.

Di tengah kemunculan berbagai merek baru, Antam tidak memandang pemain baru sebagai kompetitor. Eryo menyebut kehadiran merek-merek tersebut justru dinilai dapat menjadi mitra yang mendorong inovasi, baik dari sisi produk, layanan, maupun kanal penjualan.

“Kita berpikir ini bukan kompetisi, tapi partner (brand-brand baru di bidang logam mulia) memunculkan banyak inovasi di Antam. Produk, layanan, dan kanal penjualan. Kami akan membahas mengenai operational excellence,” ujarnya.