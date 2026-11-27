JawaPos.com - Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia meminta proses penertiban kawasan kehutanan dan perkebunan dilakukan secar objektif. Langkah ini penting untuk menjaga kepercayaan investor dalam menanamkan modal di Indonesia.

Wakil Ketua Umum KADIN, Shinta Kamdani mengatakan, pelaku usaha pada umumnya menerima berbagai jenis aturan yang dibuat pemerintah. Dengan catatan aturan tersebut harus dijalankan secara konsisten.

"Investor global maupun domestik pada dasarnya menghormati kedaulatan hukum suatu negara. Pengusaha tidak keberatan dengan aturan yang ketat, selama aturan tersebut diterapkan secara objektif, terukur, dan dapat diprediksi," kata Shinta, Jumat (27/11).

Menurutnya, ada beberapa aspek yang perlu menjadi pertimbangan dalam penjatuhan sanksi. Seperti tidak mematikan rantai pasok industri yang sudah berjalan, tidak mengganggu kontrak ekspor jangka panjang, serta tidak memicu gejolak pada ketenagakerjaan dan ekonomi daerah maupun nasional.

Oleh karena itu, ada 4 hal yang dianggap perlu dijalankan pemerintah dalam menjaga iklim investasi tetap sehat. Pertama, mengedepankan pendekatan pembinaan yang proporsional dengan menempatkan pencabutan izin sebagai langkah terakhir setelah peringatan, audit bersama, dan kesempatan perbaikan tidak dipenuhi.

Kedua, transparansi dan standar audit yang objektif dengan parameter pelanggaran yang terukur serta berbasis data terverifikasi bersama guna menghindari perbedaan penafsiran regulasi antarinstansi di pusat dan daerah.

Ketiga, kejelasan masa transisi dan perlindungan rantai pasok agar tidak terjadi kekosongan operasional pada industri padat modal dan padat karya seperti sektor kehutanan dan hilirisasinya, termasuk menjaga kontrak ekspor, pasokan bahan baku industri hilir, hak pekerja, dan mitra UMKM.

Keempat, membuka ruang dialog serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil agar pelaku usaha yang menanamkan modal jangka panjang tetap memiliki hak untuk menyampaikan klarifikasi, bukti kepatuhan, atau menempuh jalur keberatan sesuai koridor hukum.

"Kami berharap prinsip-prinsip tersebut dapat dijalankan secara konsisten dan dalam semangat itu kami percaya perusahaan yang selama ini telah berinvestasi dan berkontribusi bagi perekonomian serta penyerapan tenaga kerja di daerah maupun secara nasional, tetap diberi ruang untuk berdialog dan melakukan perbaikan," jelasnya.

Sebagai informasi, Kementerian Kehutanan dan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) resmi mencabut perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) milik PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) seluas 338.536 hektare di Provinsi Riau.

Terkait sanksi ini, RAPP menyatakan sudah menerima surat dari Kemenhut. Saat ini manajemen tengah mendalami alasan pencabutan izin tersebut.

"RAPP sangat percaya dalam mengelola konsesi hutan tanaman industri seluas 338.536 hektare selalu patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. RAPP menerapkan praktik-praktik terbaik dalam operasional dan pengelolaan hutan," tulis manajemen dalam pernyataan resminya.

Sejak 1993, RAPP telah menerapkan kebijakan Tanpa Bakar (No Burn Policy), pengelolaan kebakaran terpadu, serta Program Desa Bebas Api (Fire Free Village Programme) bersama lebih dari 40 desa yang menjangkau sekitar 1 juta hektare lahan dan menekan insiden kebakaran hingga lebih dari 90 persen.

Perusahaan juga memastikan insiden kebakaran yang terjadi bukan disebabkan oleh perusahaan dan sebagian besar berhasil dipadamkan dalam waktu 24 jam. Di samping itu, RAPP menerapkan pengelolaan lahan gambut berbasis sains serta bermitra dengan organisasi konservasi global untuk melindungi salah satu kawasan restorasi gambut terbesar di Riau yang menjadi habitat lebih dari 900 spesies flora dan fauna.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu mengingatkan kegiatan usaha RAPP memiliki keterkaitan dengan sejumlah sektor industri, mulai dari pengelolaan hutan tanaman industri hingga industri pulp, kertas, dan kimia dasar.