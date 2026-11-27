JawaPos.com - Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai penguatan regulasi dan skema pembiayaan dapat membuka peluang peningkatan kapasitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di jaringan PLN hingga 56 gigawatt peak (GWp) pada 2029.

Manager Energy Modelling & Power System Analysis IESR Abraham Octama Halim mengatakan sejumlah intervensi kebijakan, termasuk penurunan harga modul surya, peningkatan permintaan listrik, serta penyesuaian perencanaan ketenagalistrikan dapat mempercepat tercapainya kapasitas tersebut.

"Kalau dengan berbagai intervensi kebijakan dan regulasi, kita sebetulnya bisa mencapai hingga 56 GWp di 2029 dari sistem jaringan PLN saja. Pada 2030 bisa bertambah hingga 63 GWp," kata Abraham dalam acara Katadata Policy Dialogue, di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan, Indonesia memiliki peluang besar dalam pengembangan energi surya dengan potensi teknis PLTS nasional yang diperkirakan mencapai 3.000 hingga 7.000 GWp.

Dengan potensi tersebut, target pengembangan PLTS sebesar 100 GWp dinilai memungkinkan untuk dicapai dari sisi teknologi dan ketersediaan sumber daya.

Namun, realisasi target tersebut membutuhkan penguatan ekosistem pendukung, terutama kepastian regulasi, akses pembiayaan, serta kelayakan proyek atau bankability, agar dapat menarik investasi.

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Abraham menambahkan, peningkatan kapasitas energi surya juga perlu diimbangi dengan penciptaan permintaan listrik agar tambahan pasokan dapat terserap secara optimal.

Salah satu peluangnya adalah elektrifikasi desa melalui PLTS yang dilengkapi baterai. Selain memperluas akses listrik bagi masyarakat di wilayah yang belum terjangkau jaringan listrik, pemanfaatan teknologi tersebut dapat mendukung kegiatan ekonomi lokal.

“Sebenarnya kalau kita melihat lokasi desanya ini banyak dan kemungkinan untuk penambahan permintaannya ini pun banyak, Jadi secara teknis ada penambahan productive economic use. Dimana PLTS terdesentralisasi ini tidak hanya memberi listrik saja, tapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa tersebut,” kata Abraham.

Di sisi lain, penggunaan PLTS berbasis baterai juga berpotensi mengurangi ketergantungan terhadap pembangkit listrik berbahan bakar diesel.

Menurut Abraham, biaya listrik dari kombinasi PLTS dan baterai saat ini sudah dapat bersaing dengan biaya pembangkitan diesel.

Sedangkan untuk PLTS atap, IESR melihat peluang pengembangan masih terbuka, terutama melalui pemanfaatan atap bangunan yang telah tersedia.

Namun, pengembangannya perlu didukung pengaturan kuota yang lebih adaptif serta penguatan jaringan listrik dan penyediaan baterai untuk menjaga keandalan sistem.

Oleh karena itu, penguatan regulasi, pembiayaan, dan perencanaan sistem kelistrikan menjadi bagian penting untuk mengoptimalkan potensi energi surya, sekaligus mendorong investasi dan mempercepat transisi energi nasional.

Sementara itu,

Member of Supervisory Board Standard Chartered Indonesia Adhi Sulistyo Wibowo mengatakan minat investor terhadap proyek PLTS di Indonesia cukup besar. Namun, realisasi investasi membutuhkan kepastian pemerintah, terutama terkait kontrak pembelian listrik, tarif, pembagian risiko, perizinan, dan akses lahan.

Menurut Adhi, proyek PLTS memiliki prospek untuk dibiayai lembaga keuangan, termasuk proyek yang mengintegrasikan teknologi penyimpanan energi atau baterai. Namun, karena pembiayaan energi umumnya berjangka panjang, kepastian kebijakan dan kontrak menjadi pertimbangan penting bagi pemberi dana. “Semakin panjang kontraknya, semakin panjang pendanaannya, semakin tinggi level certainty yang diharapkan oleh pendana,” kata Adhi.