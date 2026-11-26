JawaPos.com - Astra Infra kembali menggelar Astra Infra Sustainability Fest (AISF) 2026 untuk memperluas ruang inklusivitas bagi penyandang disabilitas dan individu neurodivergent.

Memasuki penyelenggaraan ketiga, festival ini berkolaborasi dengan Filoksenia Foundation serta sejumlah komunitas salah satunya bertujuan untuk menampilkan karya lebih dari 500 seniman difabel dan neurodivergent.

Dengan mengusung tema “Different Minds, Every Voice, One Earth”, AISF 2026 akan berlangsung pada 3–6 Desember 2026 di Galeri Astra dan Catur Dharma Hall, Menara Astra lantai 5, Jakarta Pusat.

Head of Corporate Communications Astra Infra, Deddy Pradityo Opficon, mengatakan festival tersebut menjadi ruang kolaborasi dan apresiasi bagi individu difabel serta neurodivergent untuk menunjukkan potensi dan karya mereka kepada masyarakat luas.

“Tema ini dipilih pastinya untuk merayakan keberagaman, sekaligus kita juga bersama-sama mengajak teman-teman semua untuk menghargai apa yang biasanya kita lihat sebagai perbedaan justru malah jadi satu alat yang bisa mempersatukan kita semua,” ujar Deddy dalam konferensi pers Astra Infra Sustainability Fest, Jakarta, Kamis (26/11).

Deddy menjelaskan, penyelenggaraan tahun ini merupakan kelanjutan dari kegiatan serupa yang telah berlangsung selama dua tahun terakhir. Pada 2025, AISF berhasil menghadirkan lebih dari 100 seniman difabel dan neurodivergent, dengan lebih dari 100 karya serta melibatkan lebih dari 500 talenta.

Festival tahun lalu juga menggandeng lebih dari 15 komunitas difabel dan neurodivergent serta menarik lebih dari 1.500 pengunjung.

“Alhamdulillah antusiasmenya semakin bertambah dari tahun-tahun sebelumnya sampai ditutup kemarin 500 lebih submission, dan ini meningkat dari yang tahun lalu sekitar 350,” ujarnya.

Deddy mengatakan dalam kegiatan tersebut, peserta juga dapat mengikuti sejumlah talk show, lokakarya kreatif, serta sesi khusus komunitas melalui Community Take Over Session.

Beberapa lokakarya yang disiapkan antara lain pembuatan lip balm, gantungan kunci dari barang bekas, dan melukis coaster. Festival ini juga menyediakan Mental Health Counseling Booth dengan layanan konsultasi psikolog secara gratis selama acara berlangsung.

Pada Minggu, 6 Desember 2026, Astra Infra juga akan menggelar kegiatan charity walk bertepatan dengan momentum Car Free Day.

Kolaborasi dengan Filoksenia Foundation dan Komunitas Head of Filoksenia Foundation, Romima S. Himawan, mengatakan kolaborasi dengan Astra Infra telah berjalan sejak penyelenggaraan pertama AISF tiga tahun lalu.

Menurutnya, kerja sama tersebut bukan sekadar menghadirkan festival tahunan, melainkan bagian dari upaya berkelanjutan untuk menciptakan ruang yang lebih inklusif dan setara.

“Bagi kami perjalanan ini bukan hanya sebuah rangkaian acara tahunan. Ya, walaupun kita selenggarakan tiap tahun tapi bukan berarti ini hanya suatu event yang rutin-rutin saja. Tetapi ini adalah perjalanan untuk terus menghadirkan ruang yang lebih inklusif, lebih setara, dan lebih beragam bagi semua individu untuk bertumbuh, berkontribusi, dan menunjukkan potensi terbaiknya,” ujar Romima.

Romima mengatakan, setiap individu memiliki nilai, kemampuan, dan kesempatan yang layak dihargai. Karena itu, perbedaan seharusnya tidak menjadi penghalang untuk berpartisipasi, melainkan dapat menjadi kekuatan untuk mendorong perubahan yang lebih baik.

Dalam penyelenggaraan AISF 2026, Filoksenia Foundation turut berkolaborasi menghadirkan karya kreatif dari seniman difabel dan neurodivergent. Sejumlah desainer dan seniman dari komunitas tersebut juga dilibatkan untuk menampilkan hasil karya mereka kepada publik.

Selain Filoksenia Foundation, Astra Infra juga bekerja sama dengan sejumlah komunitas dan lembaga, antara lain Mata Hati Coffee yang melibatkan penyandang tunanetra serta Wahana Inklusi yang memberikan pelatihan bagi penyandang disabilitas agar lebih mandiri.

Astra Infra juga membina Sekolah Berkebutuhan Khusus (SKH) Aditiya Silih Asih di Sindang Kulon melalui program Desa Sejahtera Astra. Sekolah tersebut memiliki sekitar 60 peserta didik difabel yang mendapatkan pendidikan, termasuk terkait lingkungan hidup dan pengembangan keterampilan untuk mendorong kemandirian.

Salah satu bentuk pemberdayaan lainnya dilakukan melalui Ruang Temu di Rest Area Pendopo KM 456. Program tersebut menjadi ruang bagi produk-produk UMKM binaan, termasuk hasil karya penyandang disabilitas dan individu neurodivergent, untuk diperkenalkan kepada masyarakat.

Dorong Ekosistem Inklusif Berkelanjutan Sustainability Management Division Head Astra Infra, Beni Priyatna Kusumah, mengatakan AISF merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendorong keberlanjutan.

Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (environmental, social, and governance/ESG), tetapi juga keberagaman, kesetaraan, dan inklusi (diversity, equality, and inclusion/DEI).

Menurut Beni, infrastruktur yang dikembangkan Astra Infra tidak hanya ditujukan untuk menghadirkan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.

Dia menjelaskan, komitmen tersebut sejalan dengan Astra 2030 Sustainability Aspirations yang memiliki enam target, antara lain pengurangan emisi gas rumah kaca, bauran energi terbarukan, pengelolaan limbah, penggunaan air, keselamatan, dan pengembangan masyarakat.

“Jadi bicara mengenai sustainability, itu bukan hanya bicara mengenai ESG (Environment, Social, Governance), tetapi ada satu aspek lagi yang terkait dengan DEI atau Diversity, Equality, dan juga Inclusion. Jadi DEI ini dengan semangat inklusivitas, kami menghadirkan platform Astra Infra Sustainability Fest 2026 yang merupakan event ketiga,” ujar Beni.

Melalui AISF, Astra Infra berharap dapat memperluas kolaborasi dengan pemerintah, masyarakat, komunitas, dan media untuk membangun ekosistem yang lebih inklusif.