JawaPos.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI resmi merilis hasil pengujian laboratorium terkait produk lada bubuk merek Ladaku produksi PT Motasa Indonesia yang sebelumnya sempat dipermasalahkan di perbatasan Taiwan.

BPOM memastikan, kandungan tiametoksam dan fipronil tidak terdeteksi pada batch produk Ladaku yang sama dengan produk yang diperiksa di otoritas perbatasan Taiwan tersebut.

Direktur Utama PT Motasa Indonesia, Muhammad Taib Sangaji, menyambut lega hasil pengujian resmi tersebut karena membuktikan keamanan produk bagi masyarakat luas.

"Ini adalah kabar yang menenangkan hati jutaan ibu pengguna Ladaku, kabar yang menegaskan bahwa Ladaku aman untuk dikonsumsi karena tidak mengandung residu pestisida," ujar Sangaji, Kamis (26/11).

Lebih lanjut, Taib menilai keluarnya penjelasan resmi dari otoritas pengawas obat dan makanan nasional tersebut tidak hanya memberi kepastian bagi konsumen rumah tangga, tetapi juga menjaga marwah komoditas rempah unggulan Tanah Air.

Ia menegaskan bahwa lada Indonesia sejak lama diakui memiliki mutu terbaik di pasar internasional, sehingga pembuktian bebas residu pestisida ini menjadi angin segar bagi keberlangsungan ekosistem petani lokal.

"Berita ini juga kabar baik bagi para petani lada dan komoditas biji lada Indonesia, yang sejak dahulu dikenal sebagai salah satu lada dengan kualitas terbaik di dunia," imbuhnya.

Sangaji menegaskan komitmennya menjaga standar mutu produksi dari hulu hingga hilir guna mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap produk bumbu dapur dalam negeri.