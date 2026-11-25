RUPSLB Jasa Marga: Gabungkan Anak Perusahaan untuk Integrasi Pengelolaan Tol
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Jasa Marga (Persero) Tbk pada Rabu (25/11). (istimewa)
JawaPos.com - PT Jasa Marga (Persero) Tbk memutuskan menggabungkan PT Lintas Marga Jawa (LMJ) dan PT Trans Optima Luhur (TOL) ke dalam PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT). Keputusan ini diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Rabu (25/11).
Corporate Secretary & Chief Administration Officer Jasa Marga Trias Andriyanto mengatakan, perusahaan berusaha menyederhanakan struktur anak perusahaan. Dengan begitu pengelolaan investasi dan kepemilihan ruas jalan tol lebih terintegrasi.
Rencana penggabungan tersebut telah memperoleh persetujuan pemegang saham. Keputusan pun diambil secara bulat dalam RUPSLB.
Sebelumnya kedua perusahaan tersebut dibentuk untuk menerbitkan instrumen investasi berbasis ekuitas, yakni Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) Transjawa pada 2018 dan Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Infrastruktur (KIK-DINFRA) pada 2019.
“Melalui penggabungan LMJ dan TOL ke dalam JTT, Jasa Marga menyederhanakan struktur pengelolaan investasi jalan tol agar lebih terintegrasi. Dengan struktur yang lebih sederhana, pengelolaan bisnis diharapkan menjadi lebih optimal, koordinasi antar perusahaan semakin baik, serta proses pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih efektif,” ujar Trias.
Setelah penggabungan, JTT akan secara langsung memiliki saham pada lima badan usaha jalan tol (BUJT) yang sebelumnya dimiliki melalui LMJ dan TOL. Kelima perusahaan tersebut adalah PT Jasamarga Semarang Batang, PT Jasamarga Solo Ngawi, PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri, PT Trans Marga Jateng, dan PT Jasamarga Pandaan Tol.
Sementara itu, kepemilikan saham Jasa Marga pada JTT tetap sebesar 65 persen. Jasa Marga memastikan penggabungan ini tidak mempengaruhi operasional jalan tol dan seluruh layanan lainnya.
Selain menyetujui rencana penggabungan LMJ dan TOL ke dalam JTT, RUPSLB juga menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya terkait maksud, tujuan, dan kegiatan usaha agar selaras dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) terbaru.
Dalam RUPSLB tersebut, pemegang saham juga menyetujui perubahan Pengurus Perseroan dan nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan sehingga susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:
Direksi
Direktur Utama: Rivan A. Purwantono
Wakil Direktur Utama: Andry Tanudjaja
Direktur Bisnis dan Layanan: Ari Respati
Direktur SDM dan Transformasi: Riksa Prakoso
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko: Sigit Prastowo
Direktur Operasi: Yoga Tri Anggoro
Direktur Teknik: Fitri Wiyanti
Dewan Komisaris
Komisaris Utama: Juri Ardiantoro
Komisaris: Syamsul Bachri Yusuf
Komisaris: M Asrorun Ni’am Sholeh
Komisaris Independen: Tedi Kurniawan
Komisaris Independen: Nachrowi Ramli
Komisaris Independen: Rudi Antariksawan
Komisaris: Nurul Ghufron
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