JawaPos.com – Dua perusahaan penyedia layanan internet (ISP), PT Wahana Internet Nusantara (BNET) dan PT Bina Informatika Solusi (Fibertrust), menandatangani kesepakatan awal untuk menjajaki kolaborasi bisnis. Kedua perusahaan membuka peluang untuk melakukan penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering/IPO) ke depannya.

Manajemen kedua perusahaan menyatakan langkah ini diarahkan untuk mengevaluasi sinergi bisnis, penguatan organisasi, optimalisasi infrastruktur jaringan, serta pengembangan kapabilitas usaha. Kerja sama antarpenyedia layanan internet ini diklaim sebagai upaya merespons tingkat kompetisi industri internet di Indonesia yang dinilai kian ketat.

Founder dan CEO BNET Roberto Gustinov dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa pelaku industri internet perlu membangun kemitraan untuk menghadapi persaingan pasar.

"Industri internet terus berkembang dengan tingkat persaingan yang semakin tinggi. Melalui kolaborasi yang sehat, kita dapat saling memperkuat kemampuan, mengoptimalkan infrastruktur, dan menciptakan peluang pertumbuhan yang lebih besar bersama-sama. BNET dan Grup Fibertrust memiliki kekuatan yang saling melengkapi. Kami ingin menjadikan sinergi ini sebagai langkah untuk meningkatkan daya saing sekaligus membangun ekosistem industri yang lebih sehat dan berkelanjutan," ujar Roberto.

Beroperasi sejak 2010 dari Karawang, Jawa Barat, BNET selama ini menjalankan bisnis penyediaan layanan internet, jaringan fiber optik, interkoneksi, serta solusi digital bagi pelanggan residensial, bisnis, hingga kawasan industri.

Sementara itu, Fibertrust merupakan merek layanan internet milik PT Bina Informatika Solusi yang memfokuskan basis operasionalnya di Kabupaten Cirebon dan sejumlah wilayah sekitarnya. Grup Fibertrust juga menaungi beberapa unit usaha di bidang teknologi dan konektivitas, yakni Fiberconnect, Siloka, dan Funix.

CEO Fibertrust Ageng Bagja Priyadi memandang penjajakan dengan BNET sebagai langkah strategis untuk memperluas cakupan usaha perusahaan ke depan.