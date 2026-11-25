JawaPos.com – Sebagai bagian dari komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan dan penerapan pilar sustainability, Somerset Berlian Jakarta menyelenggarakan kegiatan Eco-Trip dengan mengajak sejumlah tamu untuk mengunjungi Swara Hijau Farm yang berlokasi di Duren Sawit, Jakarta Timur pada Sabtu 21 November2026.

Berada di bawah naungan Yayasan Swara Hijau Peduli, Swara Hijau Farm menjadi tempat edukasi sekaligus praktik nyata mengenai pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Dalam kunjungan ini, ada delapan peserta mendapatkan kesempatan untuk mengenal lebih dekat berbagai aktivitas pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam, baik flora maupun fauna, melalui proses yang ramah lingkungan.

Para peserta disambut hangat secara langsung oleh Bapak Endang Mintarja, selaku pengurus sekaligus founder Swara Hijau Farm, yang kemudian memandu perjalanan edukasi selama hampir duajam ke sejumlah area pembelajaran.

Perjalanan dimulai dari area pengolahan limbah plastik, di mana para peserta diperkenalkan dengan proses pemanfaatan botol plastik bekas dari aktivitas sehari-hari untuk diolah menjadi produk atau material yang lebih berguna dan memiliki nilai ekonomi. Selanjutnya, peserta mengunjungi area hydroponic garden yang saat ini tengah mengembangkan budidaya buah melon dengan metode pertanian hidroponik.

Tidak berhenti di situ, para peserta juga mendapatkan edukasi mengenai proses pengembangbiakan maggot sebagai salah satu solusi pengolahan limbah organik. Kunjungan kemudian dilanjutkan dengan melihat proses penetasan telur ayam melalui sistem peternakan organik, serta mengenal budidaya ikan menggunakan teknologi Recirculating Aquaculture System (RAS), yaitu sistem budidaya ikan yang mengoptimalkan penggunaan dan sirkulasi air secara berkelanjutan.

“Melalui kegiatan ini Kami harap dapat memberikan pengalaman yang tidak hanya menyenangkan, tetapi juga edukatif dan inspiratif bagi para tamu” ujar Elgar Gumilang Marketing & Brand Manager Somerset Berlian Jakarta. Eco-Trip menjadi salah satu bentuk nyata upaya Somerset dalam memperkenalkan pentingnya kepedulian terhadap lingkungan melalui pengalaman langsung, sekaligus mendorong penerapan gaya hidup yang lebih bertanggung jawab terhadap alam.