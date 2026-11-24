JawaPos.com - Kembalinya Jensen Huang sebagai CEO Nvidia disambut meriah oleh para karyawan di kantor pusat perusahaan di Santa Clara, California, Amerika Serikat pada Senin (23/11) waktu setempat.

Suasana kantor yang sempat diwarnai ketidakpastian selama dua pekan terakhir berubah menjadi penuh sorak-sorai ketika salah satu pendiri perusahaan chip tersebut kembali muncul di hadapan para pekerja.

Dalam sebuah video yang banyak dibagikan ulang di media sosial, Huang terlihat memasuki kantor dan langsung disambut teriakan serta tepuk tangan dari karyawan yang berkumpul di tiga lantai gedung perusahaan.

"Terima kasih semua atas kesempatan kedua. Saya akan menjadi CEO yang lebih baik untuk kedua kalinya," kata Huang kepada para pekerja.

Pernyataan tersebut menjadi momen emosional setelah Nvidia dilanda gejolak kepemimpinan menyusul pengunduran diri Huang yang sempat mengejutkan industri teknologi.

Nvidia pada Senin mengumumkan bahwa Huang kembali menjabat sebagai CEO, berlaku efektif segera. Keputusan ini sekaligus mengakhiri masa pengunduran dirinya yang hanya berlangsung selama 11 hari.

Karyawan Nvidia Rayakan Kembalinya Jensen Huang Sambutan hangat karyawan menunjukkan bahwa kembalinya Huang bukan sekadar pergantian posisi di jajaran pimpinan. Di internal perusahaan, pendiri Nvidia tersebut masih memiliki dukungan kuat dari para pekerja.

Bahkan, suasana perayaan terlihat sudah berlangsung sejak Huang kembali ke kantor. Menurut seseorang yang berada di lingkungan perusahaan, sejumlah karyawan membagikan cupcake dengan tulisan 'Jensen is back'.

Sumber tersebut mengatakan terdapat antusiasme sekaligus rasa frustrasi di kalangan pekerja terhadap bagaimana situasi selama dua pekan terakhir berkembang.

Rapat internal seluruh karyawan atau all-hands meeting pada Rabu sebelumnya disebut menjadi salah satu titik penting dalam dinamika tersebut.

Sebuah foto perbandingan bahkan beredar secara internal. Foto itu memperlihatkan rapat yang dipimpin langsung Huang, disandingkan dengan pertemuan terakhir yang menampilkan sejumlah eksekutif dan anggota dewan direksi duduk di atas panggung.

Perbandingan tersebut menggambarkan perbedaan suasana dan respons internal perusahaan terhadap kepemimpinan Nvidia selama Huang tidak menjabat.

Pengunduran Diri Huang Berlangsung Singkat Gejolak di Nvidia bermula setelah muncul laporan mengenai dugaan hubungan pribadi Huang dengan seorang perempuan asal Tiongkok yang disebut memiliki keterkaitan dengan jaringan intelijen Beijing.

Isu tersebut memicu perhatian lebih luas karena muncul bersamaan dengan penyelidikan terkait dugaan penyelundupan chip Nvidia yang dibatasi untuk pasar Tiongkok.

Huang kemudian mengakui adanya hubungan di luar pernikahan melalui sebuah catatan kepada karyawan pada 8 November. Empat hari kemudian, tepatnya 12 November, dia mengumumkan pengunduran dirinya dari posisi CEO.

Laporan The New York Times dan Reuters selanjutnya menyebut Huang memiliki hubungan dengan dua karyawan perusahaan, salah satunya merupakan bawahan langsungnya.

Situasi tersebut membuat Nvidia menghadapi tekanan tidak hanya terkait kepemimpinan, tetapi juga persoalan tata kelola perusahaan dan pengawasan terhadap aktivitas bisnisnya.

Namun, keputusan Huang mundur ternyata tidak berlangsung lama. Dia kembali menjabat hanya 11 hari setelah pengunduran diri diumumkan.

Meski demikian, di balik kegembiraan para karyawan, keputusan mengembalikan Huang justru memunculkan pertanyaan baru mengenai posisi dewan direksi Nvidia.

Pasalnya, pekan sebelumnya dewan direksi dilaporkan telah menolak tawaran Huang untuk kembali memimpin perusahaan. Keputusan tersebut membuat pengumuman pengangkatan kembali Huang menjadi perubahan sikap yang cukup dramatis.

Seorang mantan karyawan Nvidia yang telah bekerja lebih dari 15 tahun menilai situasi tersebut berpotensi mempermalukan jajaran dewan direksi.

Dia juga memperkirakan perubahan komposisi dewan direksi bisa terjadi setelah polemik tersebut.

Menurut mantan karyawan tersebut, sebagian pekerja merasa dewan direksi mengambil keputusan terlalu terburu-buru dalam menangani persoalan Huang.

Dengan kembalinya Huang, perhatian kini tertuju pada bagaimana Nvidia memulihkan stabilitas internal dan menghadapi persoalan tata kelola perusahaan.

Dukungan karyawan yang terlihat dalam penyambutan tersebut menjadi modal penting bagi Huang.