JawaPos.com - Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) menjadi 6 persen berpotensi menambah tekanan terhadap penjualan mobil baru. Kondisi tersebut diperkirakan dapat memengaruhi minat masyarakat untuk membeli kendaraan, terutama mobil pertama dan mobil keluarga yang sebagian besar mengandalkan pembiayaan kredit.

Pengamat Otomotif Yannes Martinus Pasaribu menilai, kenaikan suku bunga BI dapat membuat biaya pinjaman semakin mahal. Dampaknya, cicilan kendaraan berpotensi meningkat dan lembaga pembiayaan atau leasing bisa lebih selektif dalam menyetujui pengajuan kredit.

Menurut Yannes, meskipun kenaikan suku bunga terakhir hanya sebesar 0,25 persen, pergerakannya sejak Mei 2026 perlu menjadi perhatian. Saat itu, suku bunga BI masih berada di level 4,75 persen sebelum meningkat menjadi 6 persen.

"Artinya, biaya pinjaman semakin mahal dan berpotensi membuat cicilan mobil baru ikut meningkat. Di sisi lain, leasing juga bisa lebih berhati-hati dalam menyetujui kredit," kata Yannes saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (24/11).

Situasi tersebut berpotensi mengubah keputusan konsumen dalam membeli kendaraan. Sebagian masyarakat bisa memilih menunda pembelian, beralih ke mobil bekas, atau melakukan spec down dengan mencari kendaraan yang harganya lebih terjangkau.

Yannes menilai, dampak kenaikan bunga tersebut perlu diperhatikan karena dapat menghambat pemulihan pasar otomotif pada 2027. Terlebih, daya beli masyarakat kelas menengah dinilai belum menunjukkan perbaikan yang cukup kuat.

Tekanan juga datang dari nilai tukar rupiah yang masih lemah terhadap USD. Kondisi ini berpotensi mendorong kenaikan harga mobil maupun suku cadang yang masih bergantung pada komponen impor.

Menurutnya, kebijakan uang muka atau down payment (DP) 0 persen memang dapat membantu meringankan beban awal konsumen. Namun, kebijakan tersebut belum tentu cukup untuk mendorong pembelian jika cicilan bulanan tetap terasa berat.