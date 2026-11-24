JawaPos.com - Perancang Busana, Ivan Gunawan menilai Wastra Nusantara memiliki potensi besar untuk menggerakkan ekonomi khususnya UMKM. Hanya saja para pelaku usaha harua memahami pasar terlebih dahulu sebelum memulai penjualan.

Igun mengatakan, pengembangan produk tidak cukup hanya mengandalkan nilai budaya. Aspek target pasar, harga, desain, hingga strategi pemasaran perlu dipikirkan secara matang.

Hal itu disampaikan Igun dalam Simposium Kebudayaan Partai NasDem bertema “Reaktualisasi Nilai Budaya dan Wastra Nusantara” di Ballroom NasDem Tower, Jakarta Pusat.

"Sebelum kita menjual satu produk, kita harus tahu dulu market-nya ke mana, siapa target pasar kita, berapa range harganya, kita mau buat seperti apa, mau jual seperti apa,” ujarnya.

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Baginya, kekayaan wastra Indonesia sangat beragam. Inovasi yang bisa diciptakan tidak sebatas menjadi batik. Produk ini bisa diubah menjadi tenun, songket, dan ragam kain Nusantara lainnya.

Ia menilai pengembangan wastra perlu dilakukan secara terbuka dan mengikuti pasar. Pelaku usaha tidak harus memaksakan produk dengan harga tinggi, melainkan dapat menghadirkan pilihan yang beragam agar masyarakat semakin mudah mengenakan dan mengapresiasi karya berbasis budaya Indonesia.

Igun memaparkan, mengenal tenun Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui Anggota DPR RI Fraksi NasDem, Julie Laiskodat. Pengalaman tersebut menunjukkan pentingnya mempertemukan hasil karya perajin dengan kreativitas desainer, sehingga wastra daerah dapat dikembangkan menjadi produk fashion yang lebih luas penerimaannya.

"Jadi Mbak Julie mungkin jaman dulu belum kedengeran tuh UMKM. Beliau sudah benar-benar truly UMKM sejati gitu. Beliau beli tenunan semua yang ada di kabupaten yang ada di NTT dibawa ke Jakarta terus memberikan kain itu kepada desainer Indonesia, desainer yang ada di Jakarta untuk dibuatkan baju khusus buat ibu-ibu," jelasnya.

Simposium Kebudayaan ini juga menghadirkan Ikon Industri Mode Indonesia Sjamsidar Isa, serta Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Otonomi Daerah Dr. S. Simanjorang sebagai narasumber.

Ketua Panitia Simposium Kebudayaan Ratih Megasari Singkarru mengatakan, di tengah perkembangan zaman, budaya perlu dirawat maksimal. Nila-nilai budaya lokal tidak boleh tergerus oleh perubahan zaman.

Menurut Ratih, wastra menjadi salah satu kekayaan budaya yang perlu mendapat perhatian lebih, bukan hanya untuk menjaga warisan tradisi, tetapi juga mengembangkan potensinya agar semakin dikenal masyarakat luas.

"Wastra itu kalau kita mau mengangkatnya, tidak bisa dipisahkan dengan UMKM itu sendiri. Kita harus mengeksposnya dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak, salah satunya fashion designer dan pelaku UMKM," ujar Ratih.

Menurut Ratih, pasar domestik Indonesia yang besar juga menjadi peluang bagi pengembangan wastra Nusantara. Dengan jumlah penduduk sekitar 280 juta jiwa, pasar Indonesia dinilai memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas penerimaan terhadap produk berbasis budaya lokal.