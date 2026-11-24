JawaPos.com - PT Jasa Raharja (Persero) menyerahkan untuk korban kecelakaan beruntun di Jalan Raya Cirebon–Bandung, Dusun Saralema, Kelurahan Pasanggrahan Baru, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pada Senin (23/11).

Pada tahap pertama ini, santunan diberikan kepada 4 ahli waris korban meninggal. Penyerahan santunan dilakukan oleh Direktur Operasional Jasa Raharja, Ariyandi, didampingi Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, dan Kepala Kantor Wilayah Jasa Raharja Jawa Barat, Tamrin Silalahi.

Keempat korban tersebut adalah Muhamad Robi Faturohman, Aceng, Bagas Gunawan, dan Nur Putri Rahayu. Mereka masing-masing mendapatkan santunan sebesar Rp 50 juta.

Santunan untuk Muhamad Robi Faturohman diserahkan kepada ahli waris bernama Erna, sedangkan santunan untuk Aceng diserahkan kepada Imas Sartika. Sementara itu, santunan bagi Bagas Gunawan dan Nur Putri Rahayu diserahkan kepada ahli waris bernama Jajang Sujana.

“Kami menyampaikan duka cita yang mendalam kepada seluruh keluarga korban. Santunan ini merupakan wujud kehadiran negara sekaligus komitmen kami dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Semoga ini bisa meringankan beban keluarga korban,” kata Direktur Operasional Jasa Raharja, Ariyandi.

Dalam kecelakaan maut ini, sebanyak 7 orang dinyatakan meninggal dan 6 lainnya luka-luka. Proses pendataan korban masih terus dilakukan oleh Jasa Raharja.

Usai pertama kali menerima informasi mengenai kecelakaan tersebut, perusahaan BUMN ini langsung mengirim petugas ke lapangan untuk berkoordinasi dengan Unit Gakkum Polres Sumedang.