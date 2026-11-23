JawaPos.com - Perjanjian perdagangan Indonesia dengan negara-negara Eropa yang tergabung dalam European Free Trade Association (EFTA) melalui kesepakatan Indonesia Europe Union - Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dinilai membuka peluang besar bagi peningkatan ekspor dan investasi Indonesia.

Namun, pemanfaatan perjanjian tersebut masih membutuhkan kesiapan industri dalam negeri agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan, Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) memberikan sejumlah keuntungan bagi perekonomian nasional.

Perjanjian tersebut membuka akses pasar ekspor ke empat negara anggota EFTA, yakni Swiss, Norwegia, Islandia, dan Liechtenstein. Selain itu, kerja sama ini berpotensi menarik investasi asing sekaligus menurunkan tarif bahan baku dan barang modal bagi industri Indonesia.

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“Akses Pasar dan Ekspor yang mempermudah produk Indonesia masuk ke pasar EFTA serta mendorong diversifikasi ekspor, termasuk produk perikanan (seperti udang, kepiting, dan kerang-kerangan), makanan, tekstil, dan pakaian jadi,” ujar Eshter ketika dihubungi JawaPos.com, Senin (23/11).

Eshter mengatakan, perjanjian tersebut juga memberikan keuntungan dari sisi investasi dan lapangan kerja yang akan mendorong masuknya penanaman modal asing seperti investasi Swiss di Indonesia dengan nominal mencapai lebih dari USD 2,1 miliar dan membantu penciptaan lapangan kerja.

Kemudian juga ,emberikan opsi akses bahan baku dan barang modal dengan tarif 0 persen untuk mendukung efisiensi produksi dalam negeri.

Meski begitu, terdapat peluan dan tantangan bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Pasalnya, kesepakatan tersebut membuka jembatan ekspor bagi pelaku usaha.

“Namun pemanfaatannya oleh UMKM masih perlu dioptimalkan karena pemahaman potensi perjanjian dan kesiapan daya saing masih beragam,” ujarnya.

Selain itu, dampak negatif dari perjanjian tersebut salah satunya adalah akan adanya persaingan produk pertanian dan peternakan seperti masuknya produk impor Australia yang kompetitif seperti daging sapi, produk susu, dan anggur menambah persaingan bagi petani dan peternak lokal.

Eshter mengatakan, ancaman lainya adalah industri dalam negeri akibat adanya penurunan hambatan tarif dan perluasan akses produk Australia berpotensi menekan industri dalam negeri yang belum memiliki daya saing setara.

Kondisi tersebut akan menimbulkan potensi defisit neraca perdagangan. Pasalnya, penurunan tarif impor berisiko memperluas arus barang impor dari Australia yang dapat memperburuk neraca perdagangan jika tidak diimbangi lonjakan ekspor bernilai tambah.