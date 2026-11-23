JawaPos.com — Integrasi tarif Jalan Tol Cibitung–Cilincing (JTCC) untuk mendukung efisiensi angkutan logistik menuju Pelabuhan Tanjung Priok terus didorong.

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mendorong penguatan tata kelola dan pemanfaatan ruas tol tersebut, sementara Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PU menyiapkan landasan kebijakannya melalui rancangan Peraturan Menteri (Permen) PU yang telah memasuki tahap harmonisasi akhir.

BAKN DPR RI memberi perhatian pada potensi JTCC untuk memperlancar distribusi barang dari kawasan industri di Bekasi, Cikarang, dan sekitarnya menuju pelabuhan. Wakil Ketua BAKN DPR RI Herman Khaeron menilai ruas sepanjang 34,77 kilometer itu memiliki peran strategis sebagai jalur alternatif bagi angkutan barang.

“Diharapkan pembangunan seluruh ruas jalan tol itu harus terintegrasi dengan tarif yang terukur. Jangan sampai para pengguna jalan tol merasa tarifnya terlalu mahal, sehingga akhirnya kembali ke jalan arteri dan kemacetan terus terjadi,” ujar Herman usai memimpin Kunjungan Kerja BAKN di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dikutip Senin (23/11).

Menurut Herman, integrasi tarif JTCC dengan ruas tol lainnya diperlukan untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas perjalanan sehingga biaya transportasi tidak menjadi beban yang berujung pada kenaikan biaya logistik dan berdampak pada mahalnya harga barang di masyarakat. Bagi pelaku usaha logistik, skema integrasi tarif ini juga diharapkan memberikan kepastian biaya perjalanan serta membantu optimasi rute operasional kendaraan.



Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) juga mendukung penguatan konektivitas JTCC untuk menunjang kelancaran distribusi logistik nasional. Sebagai bagian dari jaringan Jakarta Outer Ring Road (JORR) 2, ruas ini menghubungkan kawasan industri Cikarang dan Karawang dengan Pelabuhan Tanjung Priok. Konektivitas tersebut diharapkan memperlancar mobilitas angkutan barang, meningkatkan efisiensi distribusi logistik, serta memperkuat hubungan antara kawasan industri dan pelabuhan.



Sejalan dengan itu, BPJT menyampaikan bahwa tengah menyiapkan regulasi guna mengatur integrasi tarif jalan tol di beberapa kawasan di Indonesia. Kebijakan tersebut rencananya dibuat untuk menyelaraskan sistem penarifan antar ruas jalan tol dan mengurangi disparitas tarif.

Kepala BPJT Ni Komang Rasminiati menyampaikan bahwa rancangan Permen PU tersebut telah memasuki tahap harmonisasi akhir dengan Kementerian Hukum.

“Permen PU tersebut sebagai payung hukum terhadap integrasi jalan tol terutama di kawasan Jabodetabek, Medan Raya, dan Surabaya Raya,” kata Ni Komang dalam media briefing kesiapan infrastruktur jelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru) di Kementerian PU, Jumat (20/11/2026).

Regulasi itu diupayakan untuk segera terbit tahun ini sehingga dapat menjadi landasan hukum bagi pemerintah dalam mengevaluasi penerapan integrasi tarif tol di Jabodetabek, Medan Raya, dan Surabaya Raya.

Dukungan juga datang dari pengguna jalan. Dalam survei daring Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), hampir 75 persen responden dari kelompok logistik dan komuter mendukung integrasi tarif tol di Jabodetabek.