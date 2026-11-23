JawaPos.com - PT Bayan Resources Tbk (BYAN) merombak jajaran direksi dan komisaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dihelat di Jakarta Senin (23/11).

Dalam keputusan RUPSLB tersebut, pemegang saham menyetujui pengangkatan Ary Bastari sebagai Direktur Utama menggantikan Low Tuck Kwong.

Selain itu, Liana Saputri, Daud Kala' Bombang, dan Taufik Hidayat Kesatria juga diangkat sebagai direktur perseroan.

Dengan perubahan tersebut, susunan direksi Bayan Resources kini terdiri atas Ary Bastari sebagai Direktur Utama, serta Liana Saputri, Daud Kala' Bombang, Taufik Hidayat Kesatria, dan Siyoung Park sebagai direktur.

Tak hanya jajaran direksi, perseroan juga melakukan perubahan pada susunan dewan komisaris. Pemegang saham menyetujui pengangkatan Budi Waseso sebagai Komisaris Utama Independen.

Selain itu, Indra Surya dan Tony Tribagus Spontana diangkat sebagai komisaris. Sementara itu, M. Hatta Rajasa dan Nurfaizi juga ditunjuk sebagai Komisaris Independen.

Susunan dewan komisaris tersebut turut mempertahankan Lifransyah Gumay sebagai Komisaris Independen.