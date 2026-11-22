JawaPos.com - Garudafood memberikan penjelasan terkait hubungan bisnis antara anak usahanya, PT Sinar Niaga Sejahtera (SNS), dengan PT Rans Nikmat Sejahtera (Rans Food).

Klarifikasi ini disampaikan menyusul pemberitaan mengenai kontribusi penjualan Rans Food terhadap pendapatan PT Rans Entertainment Indonesia Tbk (RANS) sebesar Rp 41,04 miliar atau 16,84 persen.

Garudafood menegaskan, hubungan kedua perusahaan tersebut merupakan kerja sama komersial dalam bidang distribusi produk. SNS bertindak sebagai distributor produk makanan ringan Rans Food di sejumlah wilayah Indonesia.

SNS sendiri merupakan perusahaan distribusi produk Fast Moving Consumer Goods (FMCG) yang telah beroperasi sejak 1994. Perusahaan tersebut menangani distribusi berbagai produk makanan dan minuman dari sejumlah prinsipal dengan jangkauan nasional.

Salah satu perusahaan yang menggunakan jasa distribusi SNS adalah Rans Food, produsen makanan ringan berbahan dasar rumput laut. Kerja sama keduanya telah berlangsung sejak 2024.

Garudafood menjelaskan, kemitraan tersebut dijalankan secara independen dengan mekanisme komersial yang wajar dan transparan. Dari keseluruhan omzet penjualan SNS, kontribusi produk Rans Food tercatat tidak mencapai 0,5 persen.

"Garudafood selaku perusahaan publik bersama seluruh anak usaha, termasuk SNS, menjalankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku," kata Dian Astriana, Head of Corporate Communication & External Relations Garudafood dalam keterangannya, dikutip Minggu (22/11).