JawaPos.com – Pasar modal masih berpeluang menjadi salah satu sumber pendanaan bagi perusahaan pertambangan. Prospek pemulihan industri dan meningkatnya kebutuhan mineral global membuka ruang bagi perusahaan untuk memperoleh pembiayaan guna memperkuat kapasitas produksi dan mengembangkan usaha.

Namun, optimalisasi peran pasar modal tidak terlepas dari sejumlah faktor. Kepastian regulasi, perbaikan kinerja keuangan, serta kepercayaan investor menjadi aspek penting untuk menjaga daya tarik sektor pertambangan.

Komisaris PT Andalan Artha Primanusa Ivan Victor Salim menilai, kebutuhan pendanaan industri pertambangan masih terbuka seiring prospek permintaan komoditas mineral dalam jangka panjang. Kebutuhan tersebut terutama berkaitan dengan sektor energi, pengembangan teknologi, dan pembangunan infrastruktur digital.

Menurut Ivan, pasar modal dapat menjadi alternatif pendanaan bagi perusahaan untuk memperkuat kapasitas produksi dan mengembangkan kegiatan usaha. Terlebih, industri pertambangan membutuhkan investasi besar dengan periode pengembalian modal yang relatif panjang.

“Oleh karenanya kami masih optimis pasar modal masih menjadi tempat yang prospek untuk mendapatkan pendanaan,” ujar Ivan dalam keterangannya.

Optimisme tersebut sejalan dengan mulai membaiknya kinerja sektor pertambangan dan penggalian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor tersebut tumbuh 0,91 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada kuartal III 2026.

Capaian itu menjadi titik balik setelah sektor pertambangan mengalami kontraksi selama dua kuartal berturut-turut. Pada kuartal I 2026, pertumbuhannya tercatat minus 2,14 persen, kemudian minus 1,64 persen pada kuartal II.

Ivan menilai, pertumbuhan positif tersebut menunjukkan industri mulai beradaptasi dengan berbagai tekanan struktural, baik dari dalam negeri maupun kondisi global.

“Perbaikan kinerja yang terjadi di sektor pertambangan ini menjadi sinyal bahwa industri mulai beradaptasi terhadap berbagai tekanan struktural yang sebelumnya membebani kegiatan usaha pertambangan,” kata Ivan.

Perbaikan kinerja juga tercermin dari sejumlah emiten pertambangan yang mulai membukukan laba pada kuartal III 2026. Menurut Ivan, perkembangan tersebut menjadi salah satu indikator meningkatnya ketahanan perusahaan dalam menghadapi perubahan kebijakan dan tekanan pasar.

“Tetapi setelah melihat kinerja beberapa emiten pertambangan kuartal III yang mulai membukukan laba, maka kita optimis bahwa sektor ini semakin tangguh menghadapi berbagai dinamika baik dari dalam negeri maupun kondisi global,” ujarnya.

Meski demikian, peluang pendanaan melalui pasar modal muncul di tengah kondisi pasar saham yang masih menghadapi sejumlah tantangan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat tertekan hingga ditutup pada level 4.904,29 pada 3 November 2026. Indeks kemudian menguat ke posisi 5.344,40 pada 13 November, sebelum kembali melemah menjadi 5.320,98 pada 16 November.

Tekanan jual investor asing, pelemahan nilai tukar rupiah, serta ketidakpastian terkait evaluasi dan proses konsultasi klasifikasi pasar oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI) menjadi sejumlah faktor yang memengaruhi pergerakan pasar.

Persoalan transparansi kepemilikan saham, kecukupan saham beredar di publik (free float), dan integritas perdagangan juga menjadi perhatian pelaku pasar. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pembenahan tata kelola dan kepastian regulasi untuk meningkatkan kepercayaan investor.

Kepastian Regulasi Jadi Penentu Dari sisi industri, perubahan kebijakan sepanjang 2026 turut memengaruhi perencanaan bisnis dan kebutuhan pendanaan perusahaan. Salah satunya adalah perubahan masa berlaku Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dari tiga tahun menjadi satu tahun.

Perubahan tersebut membuat perusahaan harus menyesuaikan perencanaan produksi dan administrasi secara lebih intensif. Keterlambatan persetujuan RKAB juga berpotensi menghambat operasional karena perusahaan harus memperoleh persetujuan sebelum menjalankan kegiatan produksi sesuai ketentuan.

Selain itu, penataan kuota produksi batu bara dan nikel menuntut perusahaan menyesuaikan kapasitas, kebutuhan alat berat, tenaga kerja, serta rencana investasi.

Target produksi batu bara 2026 yang semula ditetapkan sekitar 600 juta ton kemudian mengalami penyesuaian menjadi sekitar 700 juta hingga 720 juta ton. Sementara itu, kuota awal produksi bijih nikel berada di kisaran 260 juta hingga 270 juta ton sebelum pemerintah melakukan revisi RKAB.

Ivan menilai, kepastian waktu persetujuan RKAB dan kejelasan penetapan kuota produksi menjadi aspek penting bagi keberlangsungan investasi. Perusahaan membutuhkan kepastian tersebut untuk menyusun proyeksi pendapatan, kebutuhan pembiayaan, dan rencana pengembangan usaha.

Karakteristik industri yang membutuhkan modal besar membuat konsistensi kebijakan pemerintah menjadi salah satu pertimbangan investor. Karena itu, kepastian regulasi dinilai dapat mendukung kepercayaan pasar terhadap prospek perusahaan pertambangan.

Permintaan Mineral Global Jadi Peluang Di luar persoalan kebijakan domestik, prospek industri pertambangan juga dipengaruhi perkembangan kebutuhan energi dan mineral global. Ketegangan geopolitik, termasuk konflik Rusia-Ukraina serta dinamika yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, berpotensi memengaruhi stabilitas pasokan energi dunia.

Fluktuasi harga minyak dapat berdampak terhadap biaya bahan bakar yang menjadi salah satu komponen utama operasional perusahaan. Rencana pengembangan biodiesel B50 juga menjadi perhatian karena berpotensi memengaruhi struktur biaya energi.

Di sisi lain, Ivan melihat dinamika geopolitik dapat mendorong sejumlah negara mempertahankan penggunaan batu bara sebagai alternatif sumber energi. Gangguan rantai pasok dan kenaikan harga minyak berpotensi menopang permintaan batu bara, meskipun pergerakannya tetap bergantung pada kondisi pasokan dan kebutuhan global.

Selain batu bara, kebutuhan nikel, bauksit, timah, emas, perak, dan tembaga juga diperkirakan tetap terbuka dalam jangka panjang. Perkembangan industri pusat data (data center), pembangunan infrastruktur digital, dan transisi energi menjadi sejumlah faktor yang mendorong kebutuhan mineral.

“Ke depan mineral-mineral seperti nikel, tembaga, timah dan bauksit semakin dibutuhkan,” kata Ivan.

Peningkatan kebutuhan tersebut dapat membuka peluang bagi perusahaan pertambangan dan penyedia jasa penunjangnya untuk memperluas kapasitas usaha. Namun, realisasi peluang itu tetap bergantung pada harga komoditas, permintaan internasional, dan kemampuan perusahaan menjaga efisiensi operasional.

Ivan menilai, kombinasi perbaikan kinerja perusahaan, prospek permintaan mineral, dan kepastian regulasi dapat memperkuat daya tarik industri di mata investor.