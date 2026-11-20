

JawaPos.com - Menjelang periode Natal Tahun 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru) pemerintah melakukan pengecekan jalur yang akan menjadi rute perjalanan masyarakat. Kali ini pengecekan dilakukan di wilayah Jawa Timur hingga Bali.

Survei lapangan dilkaukan agar kelancaran mobilitas masyarakat nanti bisa terjaga dengan baik. Selain itu, keselamatan masyarakat tetap terjaga hingga tib di lokasi tujuan.

Survei dilakukan Direktur Operasional Jasa Raharja Ariyandi; Direktur Jenderal Perhubungan Darat Irjen Po. (Purn) Aan Suhanan; Direktur Jenderal Perhubungan Laut Samsuddin; Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Brigjen Pol. Budi Indra Dermawan; Wakil Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi Mabes Polri Brigjen Pol. Auliansyah Lubis; Kepala Biro Pembinaan Staf Utama Operasi Mabes Polri Brigjen Pol. Sangkan Bonaparte Silalahi, hingga Direktur Utama PT Jasaraharja Putera Abdul Haris.

Direktur Operasional Jasa Raharja Ariyandi mengatakan, peninjauan lapangan diperlukan untuk memastikan seluruh unsur penyelenggaraan transportasi siap menghadapi peningkatan mobilitas masyarakat. Menurutnya, kelancaran perjalanan harus berjalan beriringan dengan perlindungan dan keselamatan masyarakat.

“Kesiapan menghadapi Nataru 2026/2027 tidak hanya berbicara mengenai kelancaran arus kendaraan dan mobilitas masyarakat, tetapi juga bagaimana memastikan setiap perjalanan berlangsung aman dan berkeselamatan. Karena itu, diperlukan kolaborasi yang kuat dari seluruh stakeholder transportasi, mulai dari kesiapan infrastruktur, sarana transportasi, personel, hingga sistem pelayanan,” ujar Ariyandi, Jumat (20/11).

Ia menegaskan, Jasa Raharja berkomitmen untuk terus berperan dalam ekosistem keselamatan transportasi melalui penguatan langkah pencegahan serta penyelenggaraan perlindungan dasar bagi masyarakat.

“Jasa Raharja berkomitmen untuk terus hadir dalam ekosistem keselamatan transportasi melalui penguatan upaya pencegahan dan perlindungan dasar bagi masyarakat,” imbuhnya.

Pada peninjauan ini, rombongan mengawali kegiatan dari Bandara Internasional Juanda, Surabaya, menuju Gerbang Tol Kraksaan, Probolinggo. Di lokasi tersebut, PT Jasa Marga memaparkan kesiapan ruas jalan tol dari sisi infrastruktur, operasional, serta langkah antisipasi terhadap peningkatan volume kendaraan selama periode Nataru 2026/2027.

Peninjauan dilanjutkan ke ruas Tol Probolinggo–Banyuwangi, khususnya Seksi Paiton–Besuki. Ruas tersebut direncanakan dibuka secara fungsional selama libur Natal Tahun 2026 dan Tahun Baru 2027. Pengoperasian fungsional itu diharapkan dapat memperkuat konektivitas antarwilayah, membantu mendistribusikan arus kendaraan, dan menyediakan alternatif perjalanan bagi masyarakat di Jawa Timur.

Rombongan kemudian menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, untuk memeriksa kesiapan fasilitas, sarana dan prasarana, serta pola operasional penyeberangan. Pelabuhan Ketapang merupakan salah satu simpul strategis pergerakan masyarakat dari Pulau Jawa menuju Pulau Bali. Pada hari kedua, survei dilanjutkan dengan penyeberangan dari Pelabuhan Ketapang menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Peninjauan mencakup kesiapan fasilitas pelabuhan, pengaturan arus kendaraan, kapasitas pelayanan, serta keselamatan penumpang.