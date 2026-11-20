JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) mencatat neraca perdagangan Indonesia (NPI) pada triwulan III 2026 surplus sebesar USD 100 juta atau setara dengan Rp 1,83 triliun setelah pada triwulan sebelumnya deficit sebesar USD 900 juta atau setara dengan Rp 16,44 triliun.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, mengatakan surplus NPI tersebut ditopang terutama oleh penurunan defisit transaksi berjalan seiring meningkatnya surplus neraca perdagangan barang nonmigas dan menurunnya defisit neraca perdagangan migas.

“Transaksi modal dan finansial tetap mencatat surplus, meskipun lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pada triwulan sebelumnya,” ujar Ramdan dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (20/11).

Ramdan mengatakan, surplus NPI pada triwulan III mendorong cadangan devisa meningkat menjadi 146,3 miliar dolar AS pada akhir September 2026.

Ia menjelaskan, posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 5,4 bulan impor atau 5,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Ramdan mengatakan, kedepannya prospek NPI diprakirakan tetap baik sehingga tetap mendukung ketahanan eksternal.

Defisit transaksi berjalan diprakirakan masih rendah didukung meningkatnya prospek ekspor sejalan dengan tetap kuatnya permintaan dari negara-negara mitra dagang serta kenaikan harga komoditas global, termasuk harga komoditas unggulan ekspor Indonesia.

Transaksi modal dan finansial diprakirakan tetap mencatat surplus ditopang oleh berlanjutnya aliran masuk modal asing seiring imbal hasil instrumen keuangan domestik yang menarik dan prospek ekonomi Indonesia yang positif.

“Sinergi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia terus diperkuat untuk mendukung kinerja NPI 2026 di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi,” ujarnya.

Selain NPI, BI juga mencatat transaksi berjalan mengalami defisit sebesar USD 2 miliar atau setara dengan Rp 36,54 triliun setara 0,5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan defisit pada triwulan II 2026 yang mencapai USD 12,6 miliar atau setara Rp 230,2 triliun atau setara 3,4 persen terhadap PDB.

Perbaikan tersebut terutama ditopang peningkatan surplus neraca perdagangan nonmigas seiring meningkatnya ekspor nonmigas akibat kenaikan harga komoditas ekspor Indonesia.

“Defisit neraca perdagangan migas juga menurun sejalan dengan lebih rendahnya impor minyak dan gas,” ujarnya.

Ramdan mengatakan, defisit neraca jasa menyempit seiring dengan meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Defisit neraca pendapatan primer juga menurun seiring dengan lebih rendahnya pembayaran imbal hasil investasi asing.

“Sementara itu, surplus neraca pendapatan sekunder relatif stabil dibandingkan realisasi pada triwulan II 2026,” ucapnya.

Selain itu, transaksi modal dan finansial pada triwulan III 2026 tetap mencatat surplus sebesar USD 2,1 miliar. Ramdan mengatakan, perkembangan ini dipengaruhi investasi langsung yang mencatatkan surplus sebagai cerminan dari terjaganya persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian dan iklim investasi domestik.

Investasi lainnya juga mencatat surplus setelah pada triwulan II 2026 tercatat defisit, ditopang terutama oleh penarikan neto kas dan simpanan di luar negeri oleh residen.