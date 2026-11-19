JawaPos.com — Digitalisasi sudah menjadi kebutuhan masyarakat tak terkecuali dalam menjual produk asuransi.Perusahaan pialang dan konsultasi asuransi PT Jaya Proteksindo Sakti Ins Broker (JPS) resmi meluncurkan produk Proteksi Plus dalam memenuhi kebutuhan asuransi bagi nasabahnya.

Chief Executive Officer JPS, Ruddy Sudjono, optimistis sektor akan terus tumbuh karena sudah menjadi kebutuhan. “Kami percaya bahwa asuransi adalah strategi. Karena itu, JPS hadir lebih dari sekadar broker, tetapi sebagai partner risiko dan biaya bagi bisnis klien," ujar Ruddy disela peluncuran produk Proteksi Plus yang dikembangkan JPS di Jakarta, Kamis (19/11).

Ditambahkan, bahwa pihaknya telah menjain kerja sama dengan 13 perusahaan asuransi dalam memberikan penjaminan kepada nasabahnya.

Proteksi Plus yang dikembangkan merupakan platform digital yang dirancang sebagai one-stop solution for insurance. "Melalui satu aplikasi, pengguna dapat mencari dan memilih perlindungan, membayar premi, melaporkan klaim, hingga memantau proses klaim sampai tuntas," imbuhnya.

Chief Marketing Officer PT Jaya Proteksindo Sakti Ins Broker, Jeffry Stanley, CIIB, CIP, menjelaskan bahwa Proteksi Plus dirancang untuk menjawab kebutuhan pengelolaan asuransi yang semakin kompleks.

"Proteksi Plus bukan sekadar aplikasi, melainkan bagian dari transformasi layanan JPS.

Platform ini memadukan teknologi dengan keahlian kami sebagai broker dan konsultan asuransi. Pengguna dapat mengelola seluruh kebutuhan asuransinya dalam satu platform, dari memilih perlindungan hingga memantau klaim, tanpa harus menghadapi prosesnya sendiri," jelas Jeffry Stanley.